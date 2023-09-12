Adana'da eğitim öğretim başlarken polis ekipleri denetimlerini artırdı

2023 - 2024 eğitim öğretim yılının ilk gününde Adana'da 519 bin öğrenci ders başı yaptı. Öğrenciler ders başı yaparken güvenlik güçleri denetimlerini sıklaştırdı. Çocukların ve gençlerin güvenliği için okul çevrelerinde, sokaklarda, kırtasiyelerde, internet kafelerde bakkallar ve marketlerde denetimleri yoğunlaştırdı. Adana halkı, polis ekiplerinin denetimleri ve uygulamalarında memnun kaldı.