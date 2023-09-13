Adana'da 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı İlköğretim Haftası Töreni

Adana'da 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı İlköğretim Haftası kapsamında düzenlenen törende konuşan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, "Bizim petrol, maden gibi zenginliğimiz yok. En önemli zenginliğimiz iyi yetiştirilmiş genç nüfusumuz. Milletlerarası yarışta bizi öne geçirecek en önemli husus bu" dedi.

Merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki Cebesoy İlkokulu'nda düzenlenen törene Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, kent protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Törende ilk olarak söz alan İl Milli Eğitim Müdürü Tevke, tüm öğrencilere başarılarla dolu bir eğitim ve öğretim yılı diledi. Ardından günün anlam ve önemine dair konuşmasını yapan Vali Yavuz Selim Köşger ise eğitimin önemine vurgu yaptı. Köşger, "Türkiye olarak diğer ülkelere göre üstün olan bir tarafımız var. Bizim petrol, maden gibi zenginliğimiz yok. En önemli zenginliğimiz iyi yetiştirilmiş genç nüfusumuz. Milletlerarası yarışta bizi öne geçirecek en önemli husus bu zenginliğimiz. Bu anlamda Cumhuriyet'in ilk yüzyılında oldukça güzel sınavlar verdik. Önümüzdeki dönemde ise çocuklarımızı çağın değerleriyle buluşturacağız. Ama bunu onları kendi değer yargılarından koparmadan yapacağız. Bizi biz kılan değerleri asla unutmadan günün bilgisiyle çocuklarımızı donatacağız" dedi.

Tören, İlköğretim Haftası'na dair şiierlerin okunması, çiçek takdimi ve halk oyunları gösterisinin ardından sona erdi.