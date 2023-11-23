Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan Öğretmenler Günü Mesajı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Karalar, öğretmenlerin önemine vurgu yaparak, bilimsel eğitim ve öğretmenlerin özverisiyle güzel bir geleceğe yürünebileceğini belirtti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 24 Kasım Öğretmenler Günü doyasıyla, "100. Kuruluş Yılını coşku ve gururla kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti; güzel ve aydınlık bir geleceğe ancak bilimsel eğitimle, öğretmenlerimizin özverisiyle yürüyebilir" mesajını yayınladı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 24 Kasım Öğretmenler Günü doyasıyla yazılı bir mesaj yayınladı. Karalar, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Fedakar öğretmenlerimizin gününü kutluyor, bizleri yetiştiren öğretmenlerimizin ellerinden öpüyorum. Ülkemizin dört bir yanında, büyük fedakarlıklarla çalışan, Türkiye'mizin teminatı olan çocuklarımızı, gençlerimizi yetiştiren, bu anlamda geleceğimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz çok kutsal bir görevi yerine getiriyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder-Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk; 'Yeni kuşak en büyük Cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır' sözüyle öğretmenliğin önemini, değerini ve ülkemizin geleceği açısından taşıdığı anlamı, en güzel biçimde özetlemiştir

100. kuruluş yılını coşku ve gururla kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti; güzel ve aydınlık bir geleceğe ancak bilimsel eğitimle, öğretmenlerimizin özverisiyle yürüyebilir. Böylesine önemli bir görevi yerine getiren öğretmenlerimizin hakkını, onlar için ne yaparsak yapalım ödeyemeyiz fakat bu kutsal mesleğin öneminin daha iyi anlaşılması ve bu anlamda gerekenlerin yapılması için çaba gösterebiliriz.

Öğretmenlerimizin görevlerini daha iyi koşullarda yapabilmeleri, ülkemizin geleceği olan çocuklarımızı daha iyi eğitebilmeleri için onların işini kolaylaştırmalıyız. Ben de bir öğretmen eşiyim ve bu onurlu görevi, büyük fedakarlıklarla yapan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimde kutluyorum. Bizleri yetiştiren öğretmenlerimizin ellerinden öpüyorum."