Adana Anadolu Lisesi öğrencileri 'Bizz Girişimcilik' yarışmasında Türkiye finallerine kalmayı başardı

Genç Başarı Vakfı'nın 'Bizz Girişimcilik' yarışmasında 200'ye yakın proje arasından Türkiye finallerine kalmayı başaran Adana Anadolu Lisesi öğrencileri, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'i ziyaret ederek hedeflerini anlattı. Plastik atıklarını ortadan kaldırmayı amaçlayan biyoplastik ürünleriyle dikkat çeken öğrenciler, Türkiye finallerinde birinci olarak Avrupa finallerine katılmayı hedefliyor.

Genç Başarı Vakfı'nın 'Bizz Girişimcilik' yarışmasında 200'ye yakın proje arasından Türkiye finallerine kalmayı başaran Adana Anadolu Lisesi öğrencileri, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'i ziyaret ederek hedeflerini anlattı.

Adana Anadolu Lisesi'nin başarılı ekibi yaptıkları buluşla dünyayı plastikten ve onun atıklarından kurtarmayı amaçlıyor. Nehir Karahan, Duru Doğan, Zeynep Ekin Özkan, Nehir Gülüzar Özgök ve Defne Demirci'den oluşan ekip; Pacco Şirketi olarak Genç Başarı Vakfı'nın Genç Bizz Girişimcilik yarışmasına katılarak, 200'ye yakın proje arasında Türkiye finallerine kalmaya hak kazandı.

Projelerini anlatmak üzere Başkan Çetin'i ziyarete gelen ekip, amaçlarının Türkiye finallerinde birinci olarak Avrupa finallerine katılmak olduğunu söyledi. Gençler, projelerini Başkan Çetin'e, şu sözlerle anlattı:

"Plastik yüzyıllarca doğada kaybolmuyor ve önemli bir çevre sorunu yaratıyor. Amacımız bunun yerine geçen bir ürün ortaya çıkarmaktı. Biyoplastik adını verdiğimiz bu ürün tamam bitkisel bir buluş. Saf su, nişasta, bitkisel gliserin ve sirkeden imal ediyoruz. Bu ürün 11 ayda doğada çözünüyor. Çevresel hiçbir zararı bulunmuyor. Hatta gübre olarak bile kullanılabiliyor."

Gençlerin buluşundan etkilenen Çetin ise "Sizlerin başarısı bizi gururlandırıyor. Türkiye finallerinde de başarılı olacağınıza inanıyorum. Sizleri kutluyorum. Elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırız" dedi.