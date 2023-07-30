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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da öğrencilerle buluştu

Eğitim Haberleri

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Yüzyılı'nın mimarları olan genç kardeşlerimizle tercih destek etkinliğinde buluşarak üniversite yolunda başarılar diledi.

Ankara'da öğrencilerle buluşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Genç kardeşlerimize üniversite yolunda başarılar diliyorum" dedi.

Bakan Tunç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " Türkiye Yüzyılı'nın mimarları, ülkemizin geleceği genç kardeşlerimizle tercih destek etkinliğinde buluştuk. Genç kardeşlerimize üniversite yolunda başarılar diliyorum. Rabbim bahtlarını açık eylesin, gönüllerinden geçen istedikleri bölümleri kazansınlar inşallah. Bu güzel organizasyonda emeği olan başta, İstanbul milletvekilimiz Rümeysa Kadak ve arkadaşları ile ev sahibi Sincan Belediye Başkanımız Murat Ercan'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eğitim

Türkiye Yüzyılı Yılmaz Tunç Ankara Eğitim Haberler

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