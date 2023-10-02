Chicago Üniversitesi ve AP-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi tarafından yapılan ankete göre, üniversite kampüslerinde liberal görüş bildirenlere, muhafazakarlardan daha fazla tolerans gösteriliyor. Anket sonucuna göre, Amerikalıların çoğu, öğrencilerin ve profesörlerin üniversitelerde 'ırkçı, cinsiyetçi veya LGBTQ karşıtı' görüşlerini ifade etmelerine izin verilmemesi gerektiğini düşünüyor.

ABD Üniversitelerinde Liberallerin Görüşleri Muhafazakarlara Göre Daha Özgürce İfade Ediliyor

NEW ABD'de yapılan anket, üniversitelerde muhafazakarlara nazaran liberallerin görüşlerini daha özgürce ifade edebildiğini ortaya koydu.

Chicago Üniversitesi ve AP-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi tarafından yapılan ankete göre, üniversite kampüslerinde liberal görüş bildirenlere, muhafazakarlardan daha fazla tolerans gösteriliyor.

7-11 Eylül'de yetişkinlere yönelik yapılan ankete katılanların yüzde 47'si, liberallerin üniversitelerde görüşlerini ifade etmede "çok özgür" olduklarını ifade etti.

Katılımcıların yalnızca yüzde 20'si ise muhafazakarların üniversitelerde görüşlerini ifade etmede "çok özgür" olduklarına dair görüş belirtti.

Demokrat katılımcıların yüzde 40'ı, liberallerin sadece yüzde 30'u da muhafazakarların kampüslerde "fikirlerini özgürce ifade edebileceğini" dile getirdi.

Cumhuriyetçi katılımcıların yalnızca yüzde 9'u muhafazakar görüşlerin üniversitelerde çekinmeden seslendirilebildiğini belirtirken, yüzde 58'i de liberallerin kampüslerde özgürce konuşabildiği görüşünü paylaştı.

Anketin ortaya koyduğu sonuca göre, Amerikalıların çoğu, öğrencilerin ve profesörlerin üniversitelerde "ırkçı, cinsiyetçi veya LGBTQ karşıtı" görüşlerini ifade etmelerine izin verilmemesi gerektiğini düşünüyor. Bu arada Cumhuriyetçiler, bu görüşlerin ifade edilmesini Demokratlara göre biraz daha fazla destekliyor.

ABD Kongresindeki Cumhuriyetçi kanat yakın tarihli bir raporda, ülkedeki yüksekokullarda ifade özgürlüğü algısının "yaygın biçimde bozulduğu" gerekçesiyle, "başkalarının haklarını ihlal edenlerin cezalandırılmasını sağlayacak" federal bir yasa çıkarılması çağrısında bulunmuştu.