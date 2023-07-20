ABD'li Alice Butcher, Kapadokya'da gönüllü öğretmenlik yapıyor

NEVŞEHİR Amerika Birleşik Devletlerinin California eyaletinden gelen ve Serebral Palsi hastası olan gönüllü öğretmen Alice Butcher, Kapadokya'da kendisi gibi Serebral Palsi hastası olan Dicle Sultan Altun'a özel eğitim veriyor.

Kapadokya Engelli Yetenekler Derneği tarafından düzenlenen 'Çocuğunu Keşfet' projesine, ABD'den gönüllü olarak katılan ve Serebral Palsi hastası olan Özel Eğitim Öğretmeni Alice Butcher, Kapadokya'nın coğrafi dokusunun, bu tür hastaların tedavi sürecine çok iyi geldiğini söyledi.

ABD'de kendisi gibi özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere öğretmenlik yaptığını söyleyen Butcher, Türkiye'deki bu tür mekanların eğitim açısından bir avantaj olduğunu da söyledi. ABD'de eğitim verdikleri kurumun büyük bir hangar şeklinde olduğunu ve bu tür eğitime ihtiyaç duyan bireylerin sürekli odaklanma sorunu yaşadığını belirten Butcher, "Kapadokya'da bulunan bu eğitim merkezi fiziki yapısı ile çok farklı. Peribacaları içine kurulmuş, rüya gibi bir eğitim merkezi. Burada çocuklar bir çok aktiviteye katılabiliyorlar" dedi.

Alice Butcher yaptığı açıklamada; " ABD'de özel gereksinime ihtiyaç duyan çocuklar için öğretmenlik yapıyorum. Yazları iki aylık tatilimiz oluyor. Bu yılki tatilimi de burada değerlendirmek istedim. Burada gönüllü olarak benim gibi özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklara eğitim veriyorum. Buraya gelen çocuklar en çok neye ilgi duyuyorsa o atölyede daha çok zaman geçiriyor. Bu da bizim gibi özel gereksinime ihtiyaç duyan çocukları daha da cesaretlendiriyor" şeklindi konuştu.