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ABD'de Lisans Eğitimi Alan Türk Öğrencilerin Başarıları Açıklandı

ABD'de Lisans Eğitimi Alan Türk Öğrencilerin Başarıları Açıklandı

Eğitim Haberleri

StudyinAmerica Eğitim Danışmanlığı, ABD'de lisans eğitimi alan 3 bin 223 Türk öğrenci arasından 2023 yılının en başarılı mezunlarını açıkladı. Türk gençler, ABD'nin en prestijli üniversitelerinden yüksek derecelerle mezun olarak tıptan yapay zekaya, finanstan siber güvenliğe kadar pek çok alanda başarılarıyla dikkat çekiyor. ABD'deki Türk öğrencilerin sayısı ve Türkiye'nin Amerikan ekonomisine katkısı da haberde yer alıyor.

p>StudyinAmerica Eğitim Danışmanlığı, ABD'de lisans eğitimi alan 3 bin 223 Türk öğrenci arasından 2023 yılının en başarılı mezunlarını açıkladı. Harvard, Yale, Stanford, Columbia gibi ABD'nin en prestijli üniversitelerinden yüksek derecelerle mezun olan Türk gençler, tıptan yapay zekaya, finanstan siber güvenlik ve siyasete pek çok alanda başarılarıyla dikkat çekiyor. Her yıl en başarılı öğrencileri açıklayan StudyinAmerica.com'un kurucusu Tamer Türkman, ABD üniversitelerinde başarılarıyla öne çıkan bu Türk öğrencilerin sadece Türkiye için değil dünyanın geleceği için de kazanım olduğunu söyledi.

İstatistiklere göre Amerika'da 11 bin 336 Türk öğrenci eğitim görüyor. Bunlardan 3 bin 223 tanesi lisans eğitimi alıyor. 2023 yılında Amerika'ya öğrenci gönderen ülkeler listesinde ise Türkiye 9'uncu sırada yer alıyor. Bu öğrenciler Amerikan ekonomisine toplamda 510 milyon doların üzerinde gelir sağlıyor. 2010'dan bu yana 'ABD'deki En Başarılı 25 Türk Öğrenci' listesini yayınlayan StudyinAmerica, internet sitesi üzerinden geçtiğimiz günlerde 2023 yılı listesini duyurdu.

KARİYERLERİNE EN BÜYÜK KURULUŞLARDA İLK ADIMLARINI ATTILAR

Tamer Türkman, listeyi hazırlarken akademik başarıların yanı sıra üstün liderlik özelliklerini de değerlendirdiklerini ve ülkedeki diğer Türk öğrencilerin görüşlerine de başvurduklarını belirtti. Konuya ilişkin açıklama yapan Türkman, "Bu öğrenciler sınıflarının ilk sıralamasına yer alıyorlar ve 4 üzerinden minimum 3.7 not ortalamasıyla Summa veya Magna Cum Laude Onur ödülüyle geçen ay mezun oldu. Ayrıca gönüllü çalışmalar yaparak topluma yarar sağlayıp, edindikleri iş tecrübeleriyle de yaşlarından ileride olgunluk sergiliyorlar, çok yönlü, zeki ve güçlü karakterlere sahipler. Öğrencileri seçerken ki bir diğer kriterimiz de çevrelerine ilham vererek etkilemiş olmalarıdır. Seçmiş olduğumuz 2023 mezunu en başarılı öğrenciler kusursuz bir şekilde Türkiye'yi okullarında temsil etmiş ve Türkiye'nin gelecekteki liderleri olmak için kendilerini hazırlamışlardır" diye konuştu.

SİYASETTEN KODLAMAYA, YAPAY ZEKADAN EKONOMİYE YENİ LİDERLER GELİYOR

Türkman şöyle devam etti:

"ABD'nin önde gelen okullarında dikkatleri çekmeyi başaran bu öğrencilerimiz çok farklı alanlarda geleceğin liderliklerine hazırlanıyor. Örnek olarak bir öğrencimiz, tezini Türk dış politikası üzerine yapıp siyasete hazırlanırken bir diğeri kodlama üzerine yaptığı oyunlaştırma çalışmalarıyla burs almaya hak kazandı"

Listede yer alan 25 öğrenciden birçoğunun ABD'nin alanlarındaki en köklü şirket ve kuruluşlarında kariyer yaşamlarına ilk adımlarını attıkları, bir kısmının da akademik hayatlarına devam etme kararı aldığı belirtildi.

AMERİKA'NIN 25 EN BAŞARILI TÜRK MEZUNU ŞU ŞEKİLDE SIRALANDI:

(SOYADINA GÖRE ALFABETİK SIRALAMA)

Nur Akpolat - Tufts University

Deren Alanay - University of Pennsylvania

Beliz Aluç - Pomana College

Bora Balçay - Georgetown University

Lara Başaran - University of Pennsylvania (Wharton)

Betül Çeliker - Johns Hopkins Üniversitesi

Can Erdoğan - Rice University

Kaan Ertürk - Yale University

Sadi Gülçelik - Columbia University

Nisan Görsev - The University of Chicago

İlayda Kabatepe - Brown University

Uluç Kadıoğlu - Harvard Üniversitesi

Alkın Kaz - Princeton University

Eren Keleş - Georgetown University

Aylin Lale Kirişçioğlu - Pratt Institute

Gizem İncesu - Northwestern University

Ege Seyithanoğlu - Johns Hopkins University

Yiğit Sönmez - Harvard University

Nadin Tamer - Stanford University

Merih Deniz Törüner - Brown University

Beril Dide Ölmez - University of Pennsylvania

Eren Özsarfati - Carnegie Mellon Üniversitesi

Aren Yalçın - Northwestern University

Can Yeşildere - Harvard University

Ayşe Yücesan - Columbia University


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim

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