ABD'de Lisans Eğitimi Alan Türk Öğrencilerin Başarıları Açıklandı
Eğitim Haberleri
StudyinAmerica Eğitim Danışmanlığı, ABD'de lisans eğitimi alan 3 bin 223 Türk öğrenci arasından 2023 yılının en başarılı mezunlarını açıkladı. Türk gençler, ABD'nin en prestijli üniversitelerinden yüksek derecelerle mezun olarak tıptan yapay zekaya, finanstan siber güvenliğe kadar pek çok alanda başarılarıyla dikkat çekiyor. ABD'deki Türk öğrencilerin sayısı ve Türkiye'nin Amerikan ekonomisine katkısı da haberde yer alıyor.
İstatistiklere göre Amerika'da 11 bin 336 Türk öğrenci eğitim görüyor. Bunlardan 3 bin 223 tanesi lisans eğitimi alıyor. 2023 yılında Amerika'ya öğrenci gönderen ülkeler listesinde ise Türkiye 9'uncu sırada yer alıyor. Bu öğrenciler Amerikan ekonomisine toplamda 510 milyon doların üzerinde gelir sağlıyor. 2010'dan bu yana 'ABD'deki En Başarılı 25 Türk Öğrenci' listesini yayınlayan StudyinAmerica, internet sitesi üzerinden geçtiğimiz günlerde 2023 yılı listesini duyurdu.KARİYERLERİNE EN BÜYÜK KURULUŞLARDA İLK ADIMLARINI ATTILARTamer Türkman, listeyi hazırlarken akademik başarıların yanı sıra üstün liderlik özelliklerini de değerlendirdiklerini ve ülkedeki diğer Türk öğrencilerin görüşlerine de başvurduklarını belirtti. Konuya ilişkin açıklama yapan Türkman, "Bu öğrenciler sınıflarının ilk sıralamasına yer alıyorlar ve 4 üzerinden minimum 3.7 not ortalamasıyla Summa veya Magna Cum Laude Onur ödülüyle geçen ay mezun oldu. Ayrıca gönüllü çalışmalar yaparak topluma yarar sağlayıp, edindikleri iş tecrübeleriyle de yaşlarından ileride olgunluk sergiliyorlar, çok yönlü, zeki ve güçlü karakterlere sahipler. Öğrencileri seçerken ki bir diğer kriterimiz de çevrelerine ilham vererek etkilemiş olmalarıdır. Seçmiş olduğumuz 2023 mezunu en başarılı öğrenciler kusursuz bir şekilde Türkiye'yi okullarında temsil etmiş ve Türkiye'nin gelecekteki liderleri olmak için kendilerini hazırlamışlardır" diye konuştu.SİYASETTEN KODLAMAYA, YAPAY ZEKADAN EKONOMİYE YENİ LİDERLER GELİYORTürkman şöyle devam etti: "ABD'nin önde gelen okullarında dikkatleri çekmeyi başaran bu öğrencilerimiz çok farklı alanlarda geleceğin liderliklerine hazırlanıyor. Örnek olarak bir öğrencimiz, tezini Türk dış politikası üzerine yapıp siyasete hazırlanırken bir diğeri kodlama üzerine yaptığı oyunlaştırma çalışmalarıyla burs almaya hak kazandı"Listede yer alan 25 öğrenciden birçoğunun ABD'nin alanlarındaki en köklü şirket ve kuruluşlarında kariyer yaşamlarına ilk adımlarını attıkları, bir kısmının da akademik hayatlarına devam etme kararı aldığı belirtildi.AMERİKA'NIN 25 EN BAŞARILI TÜRK MEZUNU ŞU ŞEKİLDE SIRALANDI: (SOYADINA GÖRE ALFABETİK SIRALAMA)Nur Akpolat - Tufts University
Deren Alanay - University of Pennsylvania
Beliz Aluç - Pomana College
Bora Balçay - Georgetown UniversityLara Başaran - University of Pennsylvania (Wharton)Betül Çeliker - Johns Hopkins ÜniversitesiCan Erdoğan - Rice UniversityKaan Ertürk - Yale UniversitySadi Gülçelik - Columbia UniversityNisan Görsev - The University of Chicagoİlayda Kabatepe - Brown UniversityUluç Kadıoğlu - Harvard ÜniversitesiAlkın Kaz - Princeton UniversityEren Keleş - Georgetown UniversityAylin Lale Kirişçioğlu - Pratt InstituteGizem İncesu - Northwestern UniversityEge Seyithanoğlu - Johns Hopkins UniversityYiğit Sönmez - Harvard UniversityNadin Tamer - Stanford UniversityMerih Deniz Törüner - Brown UniversityBeril Dide Ölmez - University of PennsylvaniaEren Özsarfati - Carnegie Mellon ÜniversitesiAren Yalçın - Northwestern UniversityCan Yeşildere - Harvard UniversityAyşe Yücesan - Columbia University