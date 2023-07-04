ABD'de Lisans Eğitimi Alan Türk Öğrencilerin Başarıları Açıklandı

StudyinAmerica Eğitim Danışmanlığı, ABD'de lisans eğitimi alan 3 bin 223 Türk öğrenci arasından 2023 yılının en başarılı mezunlarını açıkladı. Türk gençler, ABD'nin en prestijli üniversitelerinden yüksek derecelerle mezun olarak tıptan yapay zekaya, finanstan siber güvenliğe kadar pek çok alanda başarılarıyla dikkat çekiyor. ABD'deki Türk öğrencilerin sayısı ve Türkiye'nin Amerikan ekonomisine katkısı da haberde yer alıyor.