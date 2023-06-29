ABD Anayasa Mahkemesi, üniversite başvurularında ırk değerlendirmesini yasakladı

ABD Anayasa Mahkemesi, üniversite başvurularında çeşitlilik sağlamak adına ırk unsurunun değerlendirilmesini yasakladı. Kararda, başvuruların öğrencinin kişisel deneyimlerine göre değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Bu kararla birlikte üniversitelerin ırk temelli pozitif ayrımcılık yapması engellendi.

NEW ABD Anayasa Mahkemesi, üniversite başvurularında çeşitlilik sağlamak adına ırk unsurunun değerlendirilmesini yasakladı.

Anayasa Mahkemesi'nde 3'e karşı 6 yargıcın yasaklanma yönünde aldığı kararda, başvuruların öğrencinin kişisel deneyimlerine göre değerlendirilmesi gerektiğine hükmedildi.

Irkın üniversite başvurularında değerlendirilmesinin anayasaya aykırı olarak kabul edildiği kararla, üniversitelerin ırk temelli pozitif ayrımcılık yapması engellendi.

ABD'nin Harvard gibi önde gelen üniversiteleri, çeşitlilik sağlamak için başvurularda öğrencinin ırkını da değerlendirmeye alıyordu.