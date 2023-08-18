ABB Kariyer Merkezi İstihdama Katkı Sağlamaya Devam Ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) istihdama katkı sağlayan projesi devam ediyor. ABB Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen Pastacı Yardımcısı eğitimleri 2 Ekim 2023 tarihinde, Aşçı Yardımcısı eğitimleri ise 28 Ağustos'ta başlayacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) istihdama katkı sağlayan projesi devam ediyor. ABB Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen Pastacı Yardımcısı eğitimleri 2 Ekim 2023 tarihinde, Aşçı Yardımcısı eğitimleri ise 28 Ağustos'ta başlayacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te istihdama katkı sağlayacak projeleri tek tek hayata geçirmeye sürdürüyor. Bu kapsamda ABB Kariyer Merkezi, aşçı yardımcısı ve pastacı yardımcısı eğitimleri için kolları sıvadı. 178 saat 5 hafta sürecek Aşçı Çırağı Eğitimi ile 124 saat 3 hafta sürecek Pastacı Çırağı Eğitimi için başvurular başladı.

Başkent'te istihdama katkı sağlaması amacıyla başlatılan eğitimlere https://forms.ankara.bel.tr/asci-ciragi-talep - toplama ve https://forms.ankara.bel.tr/pastaci-ciragi-talep-toplama adresi üzerinden çevrim içi başvuru yapılabilecek.

Pastacı yardımcısı eğitiminde kontenjan 150, aşçı yardımcısı eğitiminde ise kontenjan 200 kişi ile sınırlandırıldı. 178 saat 5 hafta sürecek Aşçı Çırağı Eğitimi ile 124 saat 3 hafta sürecek Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı Pastacı Çırağı Eğitimi için gerekli nitelikler ise şöyle:

"-18-35 yaş aralığında,

-Aktif olarak çalışmıyor olmak,

-Engel durumu olmayan,

-Adli sicil kaydı bulunmayan."