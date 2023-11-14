AA, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerine Burs Veriyor

Anadolu Ajansı (AA), konu edinen yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarının desteklenmesi için 2 yüksek lisans ve 2 doktora öğrencisine burs verecek. Burslarla, bursiyerlerin akademik ve mesleki gelişimleri ile kariyer planlamalarına katkı sağlanacak ve ajansın akademik alanda varlığı artırılacak.

Anadolu Ajansını (AA), konu edinen yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarının desteklenmesi için 2 yüksek lisans ve 2 doktora öğrencisine burs verilecek.

Bursiyerlerin akademik ve mesleki gelişimleri ile kariyer planlamalarına katkı sağlamak ve ajansın akademik alanda varlığını artırmak amacıyla verilecek burslarla, AA'yı konu edinen yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları desteklenecek.

Bu kapsamda 2 yüksek lisans ve 2 doktora öğrencisine, öğrenimleri boyunca burs sağlanacak. Ders ve tez dönemi süresince aylık burs ücreti doktora öğrencileri için 25 bin lira, yüksek lisans öğrencileri için 12 bin 500 lira olacak.

Yüksek lisans programı için araştırma bursu başvuruları sadece yurt içinden yapılacak. Başvuru aşamasında yüksek lisans öğrenci belgesi, iki referans mektubu, tez konusu öneri formu ile niyet mektubu sunmak ve son iki sene içinde İngilizce dil puanı olarak YDS'den en az 80 ya da TOEFL'dan en az 90 almış olmak şartları aranacak.

Yurt içi ve dışından başvuruların geçerli olacağı doktora programı için ise tez konusu öneri formu, doktora öğrenci belgesi, iki referans mektubu ve niyet mektubu ile son iki yıl içinde İngilizce dil puanı olarak YDS'den en az 80 ya da TOEFL'dan en az 90 almış olmak gerekecek.

AA'nın araştırma burslarına 31 Mart 2024'e kadar başvuru yapılabilecek, burslarla ilgili ayrıntılı bilgi "0312 999 25 82 - 0312 999 25 87" numaralarından alınabilecek.