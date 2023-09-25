85 Yaşındaki Kadın Halı Dokuma Kursunu Başarıyla Tamamladı

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan 15 torunu olan 85 yaşındaki Fado Sukes, Halk Eğitim Merkezi'nin halı dokuma kursunu başarıyla bitirip sertifikasını aldı.

Kemalpaşa Halk Eğitim Merkezi'nde geçen yıl aralık ayında halı dokuma kursu açıldı. 12 kursiyerin katıldığı eğitimlerin en yaşlı öğrencisi 85 yaşındaki Fado Sukes oldu. Evli, 5 çocuk ve 15 torunu olan Fado Sukes, haftada 5 gün 6 saat süren kursu geçen ay tamamladı. Öğrenmenin yaşının olmadığını gösteren ve sertifikasını alan Fado Sukes, "Eğitim merkezinin karşısında oturuyorum. Önce gelip, merkezi gezdim. Burada anlayışlı kişilerle karşılaştım. Bana yardımcı oldular. Ben de halı dokuma kursuna gelmeye başladım. Öğrenmek isteyen için kolay. Kursa çabuk alıştım, halı dokumayı öğrenmekte de hiç zorluk çekmedim. Kültürümüzü devam ettirsinler" dedi.

Kemalpaşa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cengiz Aktı, "Fado teyze ile bu sene tanıştık. Kendisi halı dokuma kursumuzun müdavimlerinden oldu. Kısa zamanda öğrendi. Kursiyerimizin bu yaşında halk eğitim merkezimize gelmesinden ve aktif yaşlanma alanındaki kurslarımızı tercih etmesinden mutluyuz. 7'den 70'e herkesin katılımlarını bekliyoruz" dedi.(DHA)