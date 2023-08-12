81 yaşındaki Yaşar Aktaş, ikinci kez DGS'yi kazanamadı

Amasya'da yaşayan önlisans mezunu 81 yaşındaki Yaşar Aktaş, ikinci kez girdiği Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) başarılı olamadı. Aktaş, hala öğrenmeye çalıştığını belirterek matematikten yapamadığını söyledi ve seneye tekrar denemek istediğini ifade etti.

Amasya'da yaşayan önlisans mezunu 81 yaşındaki Yaşar Aktaş, ikinci kez girdiği Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) başarılı olamadı.

Önlisans mezunu 3 çocuk ve 8 torun sahibi Yaşar Aktaş, 4 yıllık lisans bölümlerine girmek için DGS sınavına girdi. ÖSYM tarafın açıklanan sonuçlarda Aktaş, ikinci kez girdiği DGS'yi yine kazanamadı.

Aktaş, hala öğrenmeye çalıştığını belirterek "Çok azimliyim, yatarak da sürünerek de olsa gelir ve sınavıma girerim. Mezara kadar okuyacağım. Benim hedefim ölünceye kadar okumak. Kazanamadım, matematikten yapamadım. Matematiğe tekrar çalışıp seneye yapmam lazım." dedi.