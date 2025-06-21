81 Yaşındaki Şevki Kılıç, 8. Kez YKS'ye Girdi

81 Yaşındaki Şevki Kılıç, 8. Kez YKS'ye Girdi
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Edirne'de yaşayan emekli hurdacı Şevki Kılıç, 81 yaşında 8'inci kez Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girdi. Daha önce Trakya ve Anadolu Üniversitelerinden mezun olan Kılıç, gençlere sınavda tavsiyelerde bulunarak örnek olmayı hedefliyor.

EDİRNE'de yaşayan Şevki Kılıç (81), bu yıl 8'inci kez Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi.

Kentte yaşayan emekli hurdacı Şevki Kılıç, bu zamana kadar Trakya Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi'nin Tarih bölümlerinden mezun oldu. Girdiği sınavlarda 4 üniversitede kazandığı bölümlere çeşitli nedenlerle devam edemeyen Kılıç, bu yıl Türkiye'nin en yaşlısı olarak Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi'nde 8'inci kez sınava girdi.

Bastonuyla sınav yerine gelen Kılıç, gençlerle sohbet edip tavsiyeler vererek, "Sınavda herhangi bir tercih yapmayacağım halde gençlere örnek olmak için tavşan atlet olarak giriyorum. Gençlere de sınavda başarılar diliyorum. Öncelikle Sosyal Bilimler sorularından başlasınlar, daha sonra fen, daha sonra matematik. En son da zaman kalırsa felsefe ve mantık sorularını cevaplandırsınlar. Mümkün olursa teknik bilimleri tercih etsinler. Çünkü sanat, meslek çok önemli. Çağımızda iş bulmalarına kolaylık sağlar" diye konuştu.

Başka uğraşları olduğundan tercih yapmayacağını söyleyen Kılıç, arşivleri araştırıp Osmanlıcadan çevireler yaptığını belirtti. Kılıç, sağlığı elverdiği sürece de sınavlara girmeyi sürdüreceğini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
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