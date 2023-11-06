79 Yaşındaki Ümmü Gönenmiş Okuma Yazma Kursuna Katıldı

Denizli'de yaşayan 3 çocuk ve 7 torun sahibi 79 yaşındaki Ümmü Gönenmiş, yıllar sonra okuma yazmayı öğrenmek için kursa yazıldı. Gösterdiği gayretle kursa katılan kadınlara örnek olan yaşlı kadın, diplomasını almak için gün sayıyor.

Denizli'de yaşayan 3 çocuk ve 7 torun sahibi 79 yaşındaki Ümmü Gönenmiş, yıllar sonra okuma yazmayı öğrenmek için kursa yazıldı. Gösterdiği gayretle kursa katılan kadınlara örnek olan yaşlı kadın, diplomasını almak için gün sayıyor.

Denizli'nin Bekilli ilçesinde yaşamını sürdüren 3 çocuk ve 7 torun sahibi Ümmü Gönenmiş (79), Merkezefendi Halk Eğitim Merkezi'nde açılan okuma yazma kursuna katılıyor. Gönenmiş, çocukluğundan bu yana çalışma hayatından fırsat bulamadığı okuma-yazma aşkını, geçen yıldan beri devam ediyor. Çevresinden de hem olumlu eleştiri alan Gönenmiş, kendisini görenleri hayrete düşürüyor. Hayatında ilk kez okuma yazma öğrenen yaşlı kadın, bu kurslar sayesinde hem yolculuk sürecini hem alışveriş sorunlarını aşıyor. Yıllardır içinde ukde kalan okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşayan Gönenmiş, biran önce diploma almanın heyecanını yaşamayı bekliyor.

Hem eleştiri hem de takdir edende var

Yıllardır okuma yazma öğrenmemenin acısını yaşadığını belirten Ümmü Gönenmiş, "1944 doğumluyum. 1 saat bile okula gitmedim. 55 sene boyunca çalıştım. Şimdi boşa çıkınca aklım başıma geldi. Çok zorluk çektim. Otobüse binemiyorum. Hiçbir şeyi okuyamıyorum. Soru soruyorum ve sorduğum kişi kalkıp gidiyor. Allah razı olsun öğrendim. Adımı soyadımı yazıyorum. Otobüse biniyorum ve daha ne isteyeyim. 3-4 ayda öğrendim. Herkes okuma yazma öğrensin. Bana eleştiriler de çok geliyor. 'Bu yaştan sonra okumayı ne yapacaksın' diye ama ben onlara 'toprağın altına girince soru soruyorlarmış onu öğrenmek için okuyorum' diyorum. İnsanların ne dediklerini çok umursamasınlar, okumak gerçekten güzel" ifadelerini kullandı.

"Okumak burada çok önemli bir durum"

7'den 70'e herkese okuma yazma eğitimi verdiklerini anlatan Okuma Yazma Ders eğitmeni Ömürüye Korkmaz da, "Halk eğitim merkezi her yaştan yetişkine hitap etmektedir. Okuma yazma ise bunlardan biridir. Okuma yazma bilmeyen kursiyerlerimiz bankaya gittiklerinde okuma yazma bilmediği için sıkıntı yaşıyor. Otobüs numaralarını okuyamadıkları için numaralarını bilmiyorlar. Hatta şoförlerin yüzlerini ezberleyip, ona göre biniyorlar. Okumak burada çok önemli bir durum. Bunu yaşayarak öğrenip ve sıkıntılarını çözmek için okula gelmek başarıdır. Bizler her yaştan okuma yazma bilmeyen kursiyerlerimizi bekliyoruz" dedi.

"Bize okuma yazma öğrendiği için 'yeniden dünyaya geldiğini' söyler"

Kadınların yoğun olarak katıldığı okuma yazma kursları ile Merkezefendi'de okuma yazma oranı her geçen gün arttığını söyleyen Merkezefendi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Harun Maden ise şöyle konuştu:

"Okuma yazma kursu en çok önem verdiğimiz kurslarımızdan biridir. Kursiyerlerimiz çeşitli sebeplerle okuma yazma öğrenemediler. Şu anda burada okuma yazma öğretmek için çaba sarf ediyoruz. Ümmü Teyzemizde onlardan birisidir. Bize okuma yazma öğrendiği için yeniden dünyaya geldiğini söyler. Kendi başına artık çarşıya gittiğini, yolculuk yaptığını ve birçok sorunu aştığını anlatır. Gerçekten okuma yazma kurslarımız hedefine ulaşıyor. Biz istiyoruz ki tüm okuma yazma bilmeyen tüm yetişkinlerimizi kurs faaliyetlerine bekliyoruz. Bu gaye ile kursiyerlerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya da çalışıyoruz". - DENİZLİ