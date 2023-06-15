72 yaşındaki emekli komiser lise diploması aldı

Samsun İlkadım Mesleki Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen lise mezuniyet töreninde 72 yaşındaki emekli komiser Adil Altunkılıç, diploma heyecanı yaşadı. İlkadım Mesleki Eğitim Merkezi ise ilk lise mezunlarını verdi. 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemi düzenlenen lise mezuniyet töreni ile son bulurken 4 yıllık eğitimini ve 6 aylık hızlandırılmış eğitimi tamamlayan 110 usta öğretici ve vatandaş lise mezunu oldu.

Samsun İlkadım Mesleki Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen lise mezuniyet töreninde 72 yaşındaki emekli komiser Adil Altunkılıç, diploma heyecanı yaşadı.

Samsun Mesleki ve Eğitim Merkezi 4 yıl önce lise programına alındı. Artık ortaöğretim mezunu olanlar mesleki ve eğitim merkezlerinde 4 yıl boyunca okuyarak lise diplomasına sahip olabiliyor. İlkadım Mesleki Eğitim Merkezi ise ilk lise mezunlarını verdi. 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemi düzenlenen lise mezuniyet töreni ile son bulurken 4 yıllık eğitimini ve 6 aylık hızlandırılmış eğitimi tamamlayan 110 usta öğretici ve vatandaş lise mezunu oldu. Mezun olanların arasında 72 yaşında eski komiser olan Adil Altunkılıç ise "okumanın yaşı yok" dedirtti. Eğitim döneminin çok güzel geçtiğini ifade eden Altunkılıç, lise mezunu olmayan gençlere önerilerde bulunarak mutlaka okumaları ve altın bileziği takmaları gerektiğini söyledi.

"Bu diploma onlara altın bileziktir"

Diplomasını alan Adil Altunkılıç, "Mezun olmak çok heyecanlı oluyor. Bu yaşta cübbeyi giyip böyle bir mezuniyet konuşması yapmak zordur. Mustafa Şahin okul müdürümüz, yardımcı müdürler ve hocalarımız sayesinde bu okulu bitirmiş bulunuyoruz. Hepsinden Allah razı olsun. Onlar bu hizmetleri, devletimiz bu imkanları vermeseydi diplomayı alamazdık. Öğrenci arkadaşlarıma tavsiyem bu diploma onlara altın bileziktir. Böyle bir imkan bulunmaz" dedi.

Mesleki Eğitim Merkezi Okul Müdürü Mustafa Şahin, "İlk defa lise programı olarak ustalarımızı mezun ettiğimiz yıl bugündür. Diploma telafi programı olarak eski mezun ustalarımızı 3 yıldır kutluyoruz. Ama lise programı olarak ustalarımızı mezun ettiğimiz ilk gün bugündür. Hepinize hayırlı olsun" diye konuştu.

İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy, "Bugünü özel kılan ilk defa lise programının uygulanmasıyla beraber bir milat sürecine şahitlikte bulunuyoruz hep birlikte. Sizler ilk mezunlarsınız. Bizler de ortaöğretim lise diplomasını taktim etme imkanını buluyoruz. Umarım sizler için ve ülkemiz hayırlı olur. Güzel hizmetlere vesile olur. Yapacağınız ve ülkemizde üreteceğiniz her katma değer için şimdiden teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Lise diploma töreninde öğrencilerin heyecanı yüzlerinden okundu. Törene ayrıca İlkadım İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yalçın Alpaydın katıldı. - SAMSUN