7. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde kebapçılar hazırlıklarını tamamladı. 3 günde rekor miktarda et tüketimi yaşanması bekleniyor.

7. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, 6-7-8 Ekim tarihleri arasında Merkez Park'ta düzenlenecek. Festival öncesi Adanalı kebapçılar hazırlıklarını tamamladı. Onlarca stanttan gökyüzüne metrelerce kebap dumanı yükselecek.

Geçen sene Adana Lezzet Festivali 660 binin üzerinde kişiyi ağırlarken bu sene ise 1 milyonun üzerinde ziyaretçi hedefleniyor. Ayrıca 3 günde rekor miktarda et tüketilmesi bekleniyor.

'Her şey Adana'da var"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan kebapçı Yaşar Aydın, "Adana Kebap bugün dünyada birinci sınıfta olan bir kebaptır. Dünyanın her yerinde Adana Kebap vardır. Diğer ürünlerin hepsi yoktur. Kebap sektörü bu festivalin öncüsüdür. Bugün kebap sektörünü festivalden çekersen anlamı olmaz. O yüzden biz her sene gelen kişi sayısını arttırıyoruz. İlk senelere oranla her sene festivale katılımcı artıyor. Geçen sene yaklaşık 660 bin kişi geldi bu sene 1 milyon 200 bin ziyaretçi bekliyoruz. Çünkü insanlar Adana'yı seviyor ve lezzetleri tatmak istiyor. Adana'da yok yok. Her şey var Adana'da" ifadelerini kullandı.

"Müşteri değil, misafir gözüyle bakıyoruz"

Adana Lezzet Festivali'ne gelen ziyaretçilere müşteri gözüyle bakmadıklarını anlatan Yaşar Aydın, "Ayrıca Adana insanının sıcak kanlılığı var. İnsanlar bu festivale akın eder. Gerçekten her esnaf ilgili ve candan davranıyor. Geleni bir müşteri gözüyle değil, misafir gözüyle görüyor. Adana'mızı en güzel noktalara getireceğiz. Durmak yok festivale devam. Biz burada her gün rekor et tüketimini yapıyoruz. Orada da rekor et tüketimi olacak. Festivalin favori yemeği kebap olacak. Festivalin ana, temel noktası kebapçılar. Kebapçı olmazsa olmaz. Sadece kebapçı olursa da olmaz. Bir sürü yemek çeşidimiz var" dedi.

Ankara'dan kebap yemeye gelen Yasin Kazan, haftaya festival için bir daha geleceğini belirterek, "Ankara'da birçok restoranda kebap var ama böylesi yok. Herkes gelip kebabı yerinde yemeli. Biz haftaya inşallah festivale de geleceğiz" dedi.

Mersin'den gelen Seda Yılmaz, "Ben Mersin'de okuyorum. Sürekli Adana'ya geliyorum. Haftaya da festival için geleceğim" diye konuştu.

Tema, 100'üncü yılında Cumhuriyet lezzetleri

Adana Lezzet Festivali bu yıl son derece anlamlı bir temayla gerçekleştiriliyor. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında "erken cumhuriyet dönemindeki menüler" ana odağında düzenlenen festivalde "davetler ve yeme içme kültürü, cumhuriyet dönemi sofralara gelen kadın erkek eşitliği, Türk mutfağının bugünkü imajı, Türk girişimcilerin marka restoranları sayesinde Türk Malı ürün ve hizmet kalitesinin dünya ile buluşmasından zeytinyağına, yerli malların ihracat potansiyeli" gibi konular ele alınacak.

Yerli ve yerinde üretim, yakın çevreden mevsiminde tedarik, atıksız mutfak, karbon ayak izi ve kaynakların doğru kullanılması gibi birçok çevresel değer taşıyan konular da gündeme gelecek. - ADANA