Akşehir Belediyesi ve Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen 7. Ulusal İlkokullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması, Türkiye finali tamamlandı.

Akşehir Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Türkiye finalinde, Zaman Yolcuları takımı birinci, Sahnenin Yıldızları takımı ikinci, Mutlu Çocuklar takımı üçüncü oldu.

Ilgın Kaymakamı ve Akşehir Kaymakam Vekili Aytekin Yılmaz, "Bazı isimler vardır ki yüz yıllar geçse bile hafızalardan silinmez ve zaman yenik düşmez. Hoca Nasreddin de işte bu ender isimlerden birisidir. Türk kültür tarihimizin kilometre taşlarından olan Nasreddin Hoca, neredeyse tüm insanlığın tanıdığı evrensel bir marka haline dönüşmüştür.3 dedi.

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Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ise Nasreddin Hoca'nın öğretileri ve mirası, kuşaktan kuşağa aktarılarak yaşatılması gereken çok değerli bir kültürel hazine olduğunu söyledi.

Program dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.