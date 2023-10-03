7. Adana Uluslararası Lezzet Festivali Basın Lansmanı Yapıldı

7'inci Adana Uluslararası Lezzet Festivali'nin basın lansmanı, Adana Müzesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ilçe belediye başkanları, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ile basın mensupları katıldı. Festival, 6-8 Ekim 2023 tarihlerinde yapılacak.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, toplantının yapıldığı salonda sembolik olarak sergilenen 100 çeşit Adana lezzetine dikkat çekerek, "Aslında Adana'da 500'ün üzerinde sunulabilecek lezzet var. 100 çeşit olsa bile çok önemli bir çeşitlilik ama sunulabilecek 500 çeşit lezzete sahip olunması, coğrafyamızın ne kadar zengin, bereketli ve üretken olduğunu gösteriyor. Yeme-içme kültürü, bin yılların ilmiğinden süzülerek gelen yeme-içme çeşitliliği, bir üründen onlarca yemek ortaya çıkarma becerisi, bu topraklarda büyük medeniyetler kurulduğunun göstergesidir. Bu lezzetlerimizi tüm Türkiye'ye hatta dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz. Festival, her yıl içerikleri zenginleşerek devam ediyor. Festivalimizin Adana'ya ve ülkemize bereketler getirmesini diliyorum" dedi.

"BİR ELİN NESİ VAR İKİ ELİN SESİ VAR"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da "Sayın Valimize ayağının tozuyla Lezzet Festivali'ne sahip çıkıp, daha iyi hale gelmesi için gösterdiği çabadan ötürü çok teşekkür ediyorum. Festivalimizin tanıtımına sağladığı katkı için basına ve yine kent dinamikleri ile Adanalılara, gösterdikleri ilgili ve alakadan dolayı teşekkür ediyorum. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Birlikte hareket ettiğimiz sürece Adana Lezzet Festivali her geçen yıl daha etkili hale gelecektir" diye konuştu.

"ADANA MARKA BİR KENT"

Başkan Zeydan Karalar, şöyle devam etti:

"Adana sanatıyla, tarımıyla, ticaretiyle, her şeyiyle marka bir kent. Nüfusu bizden az olan ama devletten aldığı gelir bizden fazla olan şehirlerin belediye başkanlarına bazen takılırım bu konuda. Onlar da bana, 'Adana'nın marka değerini bize ver, bütün para serin olsun' derler.

8-10 yıl öncesine kadar Adana'nın değerleri bu kadar konuşulmazdı. Bugün durum çok farklı. Adana artık tarihi, doğası, sanatı, gastronomisi ve başka, güzellikleriyle değerleriyle gündeme geliyor.

Adana gastronomisi sadece kebaptan, ciğerden ibaret değil. Yanı sıra çok sayıda başka eşsiz lezzet de var. Burada yetişen patlıcanımızla yapılan dolmanın, güvecin lezzeti dillere destandır. Çok sayıda yemeğimiz, lezzetimiz mevcut. Adana'da yetişen ürünlerle yapılan yemekler bir başka olur. Elbette malzemeyi yemeğe dönüştüren ellerin yeteneği de Adana'daki yemeklerin çok lezzetli olmasının önemli bir diğer nedenidir. Türkiye'nin lezzet diyarı olmak için her şeyi yapacağız. Onun için Adana Büyükşehir Belediyesi olarak Adana Lezzet Festivali'nin her geçen yıl daha iyi hale gelmesi için önemli destek veriyoruz."