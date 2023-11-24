68 yaşındaki Cemal Kutlu, 4. üniversiteden mezun oldu

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde sınıf öğretmenliği eğitimi alan 68 yaşındaki Cemal Kutlu, okulundan mezun olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde diplomasını aldı. Üniversitenin en yaşlı mezunu, 4'üncü üniversiteyi bitirmesi sonrası ara vermeden 5'inci üniversiteyi okumayı hedefliyor.

Torunu yaşındakilerle aynı sırayı paylaştı, 68 yaşında 4'üncü üniversiteden mezun oldu

AMASYA - Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde sınıf öğretmenliği eğitimi alan 68 yaşındaki Cemal Kutlu, okulundan mezun olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde diplomasını aldı. Üniversitenin en yaşlı mezunu, 4'üncü üniversiteyi bitirmesi sonrası ara vermeden 5'inci üniversiteyi okumayı hedefliyor. Torunu yaşındakilerle aynı sıraları paylaşırken azmiyle örnek olan Kutlu ile okul koridorlarında ilk kez karşılaşanlar görünümü nedeniyle akademisyen sanıyordu.

Memleketi Tokat'ta memuriyete başlayıp Kocaeli'de gittiği yüksekokulda elektrik bölümünü 5 üzerinden 4,14 puanla bölüm birincisi olarak bitiren Cemal Kutlu, Ankara'da 1982-1986 yılları arasında Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümü ve Adalet Meslek Yüksekokulu'ndan da mezun oldu.

Koridorlarda ve dersliklerde gören herkes akademisyen olduğunu sanıyordu

Evli ve iki çocuk babası Kutlu, 45 yıl önce ara verdiği sınıf öğretmenliği eğitimini tamamlamak için Amasya Eğitim Fakültesi'nin yolunu tuttu. Ancak onu okul koridorlarında ve dersliklerde gören herkes akademisyen olduğunu sandı. Profesörlere yakıştıranlar bile oldu.

"Bugün itibarıyla resmen öğretmenim, 50 yıl bekledim"

Amasya Üniversitesi'nde düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü programında diplomasını alan iki torun sahibi Kutlu, "Bugün itibariyle resmen öğretmenim. Bu duyguyu yaşamak için 50 yıl bekledim. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde diplomamı aldım. Şimdi hukuk fakültesi okumak istiyorum. Ömrünün sonuna kadar okumak istiyorum" diye konuştu.

"Hiç devamsızlık yapmayan bir öğrencimizdi"

Kutlu'ya diplomasını veren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kurt da "Cemal Bey benim dersime girmişti. Çok düzenli, tertipli, hiç devamsızlık yapmayan bir öğrencimizdi" şeklinde konuştu.