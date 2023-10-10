65 Yaşındaki Hülya Coşkuntuna Üniversiteye Başladı

KIRŞEHİR'de 65 yaşındaki Hülya Coşkuntuna, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nü kazandı. Coşkuntuna, "1975 yılında dönemin siyasi zorluğundan dolayı okuyamamıştım. İçimde hep ukde kalmıştı. Okumanın yaşı yok, şu an çok mutluyum" dedi.

Kırşehir'de 1975 yılında liseden mezun olan Hülya Coşkuntuna, başarılı bir öğrenci olmasına rağmen dönemin siyasi olayları ve maddi imkansızlıklar nedeniyle çok istediği yüksek öğrenimine devam edemeden iş hayatına başladı. Çocuklarının isteğiyle üniversite sınavına giren Coşkuntuna, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nü kazandı. Dönemin siyasi hareketlenmelerinden ve maddi imkansızlıklardan dolayı okuyamadığını söyleyen Coşkuntuna, "Bu yaşta üniversite imtihanına girerek kazanmak herkes için değişik olabilir ama ben çocuklarımı okuttum. 1974-1975 yıllarında liseden mezun oldum. Liseyi 3'üncü olarak bitirdim. Ama anarşi dönemi olmasından ve ailemin de maddi durumunun iyi olmadığından dolayı, babamın isteğiyle bankada göreve başladım. Daha sonra evlendim ve çocuklarım oldu. 3 kızımı büyüttüm ama ben ekonomik özgürlüğüne alışmış bir bayan olarak tekrar çalışmak istediğim için eşimle konuştuk. Eşimin otelinde işe başladım, 3 yıl boyunca otelin işletmeciliğini yaptım, çalışmayı seven bir insanım" diye konuştu.

'ŞİMDİ ÜNİVERSİTEDEYİM, İNŞALLAH BAŞARIYLA BİTİRECEĞİM'

Çocuklarının bu süreçte kendisine destek olduğunu söyleyen Coşkuntuna, "Artık bazı şeyleri yaptıktan sonra bir boşluğum oluştu. Çalışma arkadaşlarımla konuşurken üniversite sınavına girdiklerini duyunca 'Ben de sınava girsem acaba becerebilir miyim?' dedim. Tabii buna çalışmak lazım ama benim çalışmaya da hiç vaktim yoktu. Ben açık öğretimde okumak için müraacat ettim ama küçük kızım ısrarla 'Anne yok 2'nci sınava da gideceksin. Senin bilgilerin daha güzel' dedi. 2'nci sınava girdiğimde sorular bana daha basit geldi ve daha başarılı oldum. Şimdi üniversitedeyim, inşallah başarıyla bitirebileceğim" ifadelerini kullandı.

'YÜKSEK LİSANS İÇİN MÜCADELE EDECEĞİM'

"Çocuklarımın okuması için çok çabaladım" diyen Coşkuntuna, "Çünkü hayatta pişman olduğunuz ne var derlerse bir üniversiteyi bitirememek. Bunu senelerdir söyler dururum. Onun için çocuklarım okusun, diye çok üzerlerine gittim. Büyük kızım elektrik mühendisliğini, ortanca kızım işletme bölümünü, küçük kızım da haberleşmeyi bitirdi. Torunum yaşındakilerle okuyorum. Biraz zor olacak gibi. Ben burada onların annesiyim. Hepsi benim evladım, kendilerine hayat tecrübelerimi aktararak ve sürekli ikazlarda bulunarak, tavsiyelerimi aktarıyorum. Hepsi çok genç. Ben onlara göre çok farklıyım. Liseyi bitirdikten sonra üniversiteyi okumak benim içimde hep ukde kalmıştı. Arkadaşlarım hep okudu ben çalışkan bir kızdım. Dönemin siyasi hareketinden dolayı ortalık çok karışıktı. Maddi imkanlarımız yoktu. Şimdiki hedefim üniversiteyi bitirmek, sonrasında da yüksek lisans için mücadele edeceğim. Benimle dalga geçiyorlar. Ama hiç olmayacak bir şey değil."