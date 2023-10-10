65 Yaşındaki Hülya Coşkuntuna Üniversiteye Başladı

Kırşehir'de 65 yaşındaki Hülya Coşkuntuna, liseden mezun olduktan 48 yıl sonra kazandığı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde öğrenime başladı.

Liseden 1975'te mezun olduktan sonra ailevi nedenlerle üniversite eğitimi alamayan ancak özel bir bankada işe giren Coşkuntuna, çocuklarının da tavsiyesiyle bu yıl girdiği sınavda başarılı olup, KAEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü kazandı.

Emekli Coşkuntuna, fakülte binası önünde gazetecilere, açık öğretimde okumak için sınava girdiğini, kızının ısrarlarıyla örgün eğitimi tercih ettiğini belirterek, "Çocuklarımın okuması için çok çabaladım. 'Hayatta pişman olduğun ne var?' denirse üniversiteyi bitirememektir. Bunu ben senelerdir söyler dururum. 3 kızım da üniversite bitirdi." dedi.

"Örnek olacağımı düşünüyorum"

Üç kız ve 2 torun sahibi Coşkuntuna, şunları kaydetti:

"Çocuklarım büyüdü, onları evlendirdim, şimdi daha rahatım. Ben de üniversiteli olmak istedim. Bu yaştan sonra neden imtihana girdiğimi, çalışacak, okuyacak insanların yerini aldığımı söyleyenler oldu ama ben buna karşıyım. Ben örnek olmak için girdim, gençlere örnek olacağımı düşünüyorum. Hiçbir yaşta yapamama diye bir şey yok, her şey yapılabilir, buna okumak da dahil."

Coşkuntuna'ya çiçek takdim eden KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil de öğrenmenin ömür boyu devam etmesi gerektiğini belirterek, "Ahilik diyarında, Hülya Hanım herkese çok güzel örnek oldu. Çalışınca her şeyin başarılabileceğini en güzel şekilde gösterdi. Tebrik ediyorum kendisini, okumak ve bir şeyler üretmek lazım. Bizim öğrencimiz olduğu için de çok memnunuz. Bu azmi gösterdikten sonra sonucu da gelecektir. Bütün öğrencilerimiz için iyi bir örnek teşkil etti." dedi.