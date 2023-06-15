60 yaşındaki Adem Topçuoğlu, 42. kez üniversite sınavına girecek gençlere tavsiyelerde bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan ve hafta sonu üniversite sınavına 42. kez girmeye hazırlanan 60 yaşındaki Adem Topçuoğlu, sınava girecek gençlere 'kazanamayız' diyerek stres yapmamaları tavsiyesinde bulundu.

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan ve hafta sonu üniversite sınavına 42. kez girmeye hazırlanan 60 yaşındaki Adem Topçuoğlu, sınava girecek gençlere "kazanamayız" diyerek stres yapmamaları tavsiyesinde bulundu.

Topçuoğlu, AA muhabirine, 1980 yılında Bafra Lisesi'nden mezun olduktan sonra askerlik hariç her yıl üniversite sınavına girdiğini söyledi.

Hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) gireceğini ve bunun 42. üniversite sınavı olacağını belirten Topçuoğlu, girdiği sınavlardan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi lisans ve önlisans programlarında Kamu Yönetimi, İşletme Yönetim ve Organizasyon, Turizm Otelcilik, İlahiyat okuduğunu, Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri bölümünü bitirdiğini anlattı.

Bafra'da on yıl vekil sınıf öğretmenliği yaptıktan sonra, 13 yıl vekil İngilizce öğretmenliği yaptığını, 4 yıl da özel sürücü kurslarında direksiyon eğitimi verdiğini anlatan Topçuoğlu, emekli olduğunu aktardı.

Üniversite sınavına girmenin kendisi için alışkanlık haline geldiğini dile getiren Topçuoğlu, sınava girecek genç adaylara ise tavsiyelerde bulundu.

Öğrencilerin olumsuz düşünce ve stresle sınava girmemesi gerektiğini söyleyen Topçuoğlu, şunları dile getirdi:

"Sakın 'son sınav' diyerek, 'biz kazanamayız' diyerek üzülmesinler. Ben kazanamadım ne oldu, 40 yıldır giriyorum 5 tane de kazandım. Sınava moralsiz girerler, psikolojik olarak 'Ben kazanamayacağım, eyvah ben ne yapacağım?' derlerse bu stresle soruyu çözemeyecekler. Gayet rahat olsunlar, bir gün önce gezsinler sevdikleri müziği dinlesinler. Benim arkadaşlarım üçüncü sene kazandı, doktor oldu. Şu anda sağlık ocağında çalışıyor. Öğrenciler mümkün mertebe dert etmesinler, rahat olsunlar, stres yapmasınlar."

Sınava girecek öğrencilerin ailelerinin tutumunun da çok önemli olduğunu vurgulayan Topçuoğlu, "Ailelere de büyük iş düşüyor. 'Bu sene kazanamadı', 'Ne olacak?' diyerek şartlaşmasınlar." diye konuştu.

Uzmanlara uyarak sınav öncesi beslenmesine dikkat ettiğini, kafein alımını keserek uykusuna dikkat ettiğini belirten Topçuoğlu, sınav girişlerinde en çok karşılaştığı sorunun sınavda istenen belgelerin unutulması olduğunu, öğrencilere sınavda istenen belgeleri yanlarına almalarını hatırlattı.