6 Üniversiteye 70 Akademisyen Alınacak

İzmir Bakırçay Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi ve Işık Üniversitesi farklı akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na göre toplamda 70 akademisyen alacak. Başvuru şartları ve atamaya ilişkin bilgiler üniversitelerin internet sitelerinde yer alacak.

6 üniversitenin farklı akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na göre 70 akademisyen alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, İzmir Bakırçay Üniversitesi 19 öğretim üyesi, Bartın Üniversitesi 19 öğretim üyesi, İstanbul Medipol Üniversitesi 21 araştırma görevlisi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 4 öğretim görevlisi, Şırnak Üniversitesi 4 öğretim üyesi ve Işık Üniversitesi bir doçent ile 2 öğretim üyesi alımını gerçekleştirecek.

Başvuru şartları, aranan nitelikler ve atamaya ilişkin bilgiler üniversitelerin internet sitelerinde yer alacak.