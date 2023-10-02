59 yaşında azmetti üniversiteli oldu

YOZGAT - Yozgat'ta yaşayan 3 çocuk ve 4 torun sahibi 59 yaşındaki Ayşe Kayhan, bu yıl katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı kazanarak hayalini gerçekleştirmenin hem de gençlere örnek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yozgat'ta yaşayan 59 yaşındaki Ayşe Kayhan, liseyi dışarıdan bitirip diploma aldıktan sonra bu yıl girdiği üniversite sınavını kazanarak Yozgat Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne kayıt yaptırdı.

Çocuklarını ve torunlarını büyüttükten sonra gençlik hayali olan üniversiteye girebilmek için kuran kursu eğitmeni Ayşe Ersoy'un teşvikiyle ortaokul ve lise eğitimini tamamladı. Daha sonra Yozgat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde açılan üniversite kursuna katılan Kayhan, bu yıl girdiği sınavda ek yerleştirme ile Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandı. Üniversiteye kaydını yaptırarak Eşi Yaşar Kayhan ile üniversitenin yolunu tutan Kayhan, eğitimin ilk gününde torunu yaşlardaki öğrencilerle aynı sırayı paylaşmanın heyecanını yaşadı. Üniversiteye gelen Kayhan'ı kampus alanında Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar karşılayarak azmi ve başarından dolayı tebrik etti.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca da sınıfta Kayhan'ı kutlayarak çiçek takdim etti.

Gençlere örnek olmasını istiyorum

59 yaşındaki öğrencileri Ayşe Kayhan'ı tebrik eden Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Kayhan'ın diğer öğrencilere örnek olmasını istedi. Yaşar, "Ayşe Hanımın üniversite özlemini giderdiği gün bugün. Kendisi birinci sınıfa başlıyor bizim için bu çok önemli. Gerçekten şu kısacık anda bile ne kadar değerli bir öğrenci olduğunu ben anladım. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne başlıyor. Yaş itibariyle bizden büyük ama gerçekten bu eksikliği hissedip de bu yaşta bir şeyler yapıyor olmak, hala kendisine, ailesine veya memleketine bir şeyler verme arzusuyla Dolmak çok önemli. Onun örnek olmasını istiyorum. Hepimize, tüm gençlerimize o yüzden ben üniversitemiz adına çok gurur duydum. Tabii kendisinin farklı düşünceleri var. Yaşanmışlıkları çok fazla, bunları da değerlendirip biz üniversitemiz adına, kendimiz adına neler katabiliriz, bunlara bakacağız." dedi.

Sonunda hayalim gerçek oldu

Yozgat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde açılan kurslara katılarak açık öğretimde ortaokul ve lise eğitimini tamamladıktan sonra Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazırlandığını söyleyen Ayşe Kayhan, "Evliyim, 3 çocuğum ve 4 torunum var. Kuran kursu hocam Ayşe Ersoy'un teşvikiyle açık öğretimden ortaokul ve lise eğitimimi tamamladım. Yozgat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde üniversite sınavına hazırlanmaya başladım. Kurslara sürekli gidemedim. Torunuma baktım. Burada müdürüm, hocalarım bana çok destek oldu. Özellikle tarih öğretmenim Mehmet Doğan'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Üniversite sınavına girdim. Sonra da Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandım. Okuluma geldim. Çok heyecanlıyım. Öğrencilerin hepsi torunumun yaşında. Sonunda benim de hayalim gerçek oldu. Bütün öğrencilere başarılar diliyorum. Kendime de başarılar diliyorum. En büyük hayalim üniversiteye girmek ve okumaktı. Ama ben sadece hayal ediyordum. Benim için çok büyük bir sürpriz oldu. Hayalim gerçek oldu. Çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Bundan sonraki hedefim Edebiyat bölümünü bitirmek ve Osmanlı Tarihi bölümüne geçmek." şeklinde konuştu.

Gençlerin hedefi olması lazım

Azmi ve başarısıyla gençlere de örnek olmak istediğini anlatan Kayhan, "Gençlerin bir hedefi olması lazım. Hedefsiz olmaz. Her zaman çalışmak, çalışmak, çalışmak gerekir. Onların daha beyinleri genç, hafızaları diri. Mesela ben 46 yıllık evliyim. Ben üç çocuk büyütmüşüm. Dört torun büyütmüşüm. Bir sürü şey yaşamışım ve buralara gelmişim. Zamane gençlerin bu fırsatların değerini iyi bilmesi lazım. Fırsatlar elden gittiği zaman hiçbir şey eskisi gibi olmuyor." ifadelerine yer verdi.