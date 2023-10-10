47 Yıl Aradan Sonra Üniversite Sınavını Kazanan Hülya Coşkuntuna

Kırşehir'de yaşayan Hülya Coşkuntuna; 47 yıl aradan sonra girdiği üniversite sınavını kazandı. Coşkuntuna'nın azmi ve başarısı büyük takdir topladı.

Hülya Coşkuntuna liseden mezun olduktan 47 yıl sonra üniversite öğrencisi olmaya karar verdi. Lise eğitimini tamamladıktan sonra üniversite hayalini bir kenara bırakan Coşkuntuna, uzun yıllar boyunca evlilik ve çocuk büyütme gibi sebeplerle bu hayalini gerçekleştiremedi. Ancak şimdi 65 yaşında olan Coşkuntuna, hayatının geri kalanında kendisine yeni bir yol çizmek için adım attı. Coşkuntuna, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde açılan programa kaydoldu. Burada aldığı derslerle kendisini geliştirmeyi hedefleyen Coşkuntuna; öğrencilik hayatının keyfini sürüyor. "Yaşım ne olursa olsun, öğrenmekten asla vazgeçmeyeceğim" diyen Coşkuntuna'nın bu kararında kızının da etkisi oldu. Hayata adeta yeniden başladığını aktaran Coşkuntuna; "Herkes için değişik olsa da üniversite imtihanları çalışmayı gerektirir. Burada öğrenciler çok genç, ben onların anneleri yaşındayım. Sınıf arkadaşlarıma 'hep beraber olacağız bir günaydın demeyi esirgemeyin' diye de söyledim" dedi. Liseyi bitirdikten sonra kendinde tek ukde olan üniversite okuma hayalini gerçekleştirdiğini ifade eden Coskuntuna; "Liseyi bitirdikten sonra arkadaşlarım okudu. Ben çalışkan bir öğrenciydim. Liseyi üçüncü olarak bitirdim. Benim lise dönemlerim anarşi dönemiydi. Ortalık karışıktı ve okuyamadım. Geriye dönüp baktığımda içimdeki pişmanlığın üniversite okuyamamak olduğunu gördüm. Çocuklarımı okuttum, evlendirdim. Şimdi rahatım. Bir de üniversiteli olmak istedim" diye konuştu.

Okulunu bitirdikten sonra yüksek lisans yapma hedefinde de olan Coşkuntuna'yı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil de ziyaret ederek gösterdiği azim ve başarıdan dolayı tebrik etti. Rektör Kasım Karahocagil; "Ömür boyu okumak ve öğrenmek lazım. Gösterdiğiniz azim ve kararlılık büyük bir örneklik ortaya koydu" ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR