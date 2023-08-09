4. Yaratıcı Çocuk Festivali KüçükÇiftlik Park'ta düzenlenecek

Eğlenceli ve öğretici 100'den fazla etkinliğe ev sahipliği yapacak olan 4. Yaratıcı Çocuk Festivali, 2-3 Eylül tarihlerinde KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleştirilecek. Festivalde sanat atölyeleri, enerji ve trafik farkındalığı, ekoloji, tasarım, bilim ve ileri dönüşüm atölyeleri düzenlenecek. Ayrıca Yeni Türkü, Ezo Sunal, Evrencan Gündüz, Safiye ve Emrehan gibi sanatçılar konser verecek, tiyatro oyunları, mim sanatçıları, jonglörler, balon katlama sanatçıları ve sihirbazlar da sahne alacak.