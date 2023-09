4'üncü sınıfta yazılı sınav uygulaması kaldırıldı

4'ÜNCÜ SINIFTA YAZILI SINAV OLMAYACAK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; okul öncesi ve ilkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimi sürekli takip edilecek. Öğrencilerin gelişim düzeyleri, öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen bireysel ve grupla yapılan etkinliklere katılım gözlem formları, oyun temelli değerlendirmeler ve verilen görevleri yerine getirme amaçlı ölçme araçları ile takip edilecek. Böylece, ilkokul 4'üncü sınıflarda yazılı sınav saati uygulaması yapılmayacak. 4'üncü sınıflarda öğrenci notları, öğrenci gelişim dosyasına göre verilecek.

Her dersten her dönem 2 sınav yapılacak. Haftalık ders saat sayısı 6 ve üzeri olan derslerde il sınıf/alan zümrelerince karar alınması durumunda 3'üncü sınav yapılabilecek. Her sınavdan sonra öğrencilerin eksikliklerinin tespiti için sınav analizleri gerçekleştirilecek. Konu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları, ders öğretmeni ve eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri tarafından yeniden değerlendirilerek, sınıf içi telafi uygulaması yapılacak.