Samsun genelindeki girişimci ve üretici kadınların el emeği ürünleri, 18-20 Ağustos 2023 tarihleri arasında düzenlenecek '3. Atakum Kadın Emeği Festivali Sahil'de' etkinliğiyle vatandaşlarla buluşacak. Festivalde katılımcıları, eğlenceli yarışmalardan spor aktivitelerine ve canlı müziğe kadar bir dizi etkinlik bekliyor.

Samsun genelindeki girişimci ve üretici kadınların el emeği ürünleri, 18-20 Ağustos 2023 tarihleri arasında düzenlenecek '3. Atakum Kadın Emeği Festivali Sahil'de' etkinliğiyle vatandaşlarla buluşacak. Festivalde katılımcıları, eğlenceli yarışmalardan spor aktivitelerine ve canlı müziğe kadar bir dizi etkinlik bekliyor.

Atakum Belediyesi, Karadeniz Yeni Ufuklar Derneği, Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Özgecan Kadın Danışma Merkezi işbirliğinde 3. Atakum Kadın Emeği Festivali Sahil'de etkinliği düzenleniyor. Festival; 18-19- 20 Ağustos günlerinde Denizevleri Amfi Tiyatrosu'nda 13.00-00.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Festival programında, kadın emeği ürünlerinin yanı sıra geleneksel ödüllü yarışmalar, spor aktiviteleri ve canlı müzik yer alacak.

Programın ilk gününde Bando 1919'un gösterisi saat 15.00'te vatandaşlarla buluşacak. Katılımcıları, saat 19.30'da festival ateşinin yakılmasının ardından saat 20.00'de Grup Sekans'ın konseri bekliyor. 19 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilecek programda; sırasıyla saat 17.00'de çuval giyme, halat çekme, kaşıkla yumurta taşıma gibi eğlenceli aktivitelerin yer aldığı Ödüllü Geleneksel Oyunlar Yarışması, saat 19.30'da festival ateşi yakımı ve saat 20.00'de de Roman Gecesi etkinliği bekliyor. Programın son gününde saat 18.00'de başlayacak ödüllü plaj oyunları, festival ateşi yakımı ve saat 20.00'den itibaren de Grup Sekans'ın konseri, katılımcılara eğlenceli anlar yaşatacak.

Atakum Kadın Emeği Festivali'nde el emeği ürünlerini sergilemek isteyen kadınlar, https://forms.gle/aDWN1Si6dzy87npLA adresindeki başvuru formunu doldurarak stant alabilecek.