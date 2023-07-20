28 Şubat'ta türban dayatmasını yaşayan annenin oğlu YKS birincileri arasına girdi

Post-modern darbede üniversiteye gidemeyen annenin oğlu Emre Ekici, YKS'da büyük başarı sağladı

Ekici'nin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olan babası Yakup Ekici;

"Eşimle okul birinciliği için yarışırken tanıştık"

AFYONKARAHİSAR - 28 Şubat sürecinde annesi başörtüsü dayatmasından dolayı kazandığı üniversiteye gidemeyen Afyonkarahisarlı anne Mine Ekici'nin oğlu Emre Ekici, Yükseköğretim Kurumları Sınavı eşit ağırlık alanında Türkiye birincisi oldu.

YKS eşit ağırlık alanında Süleyman Demirel Fen Lisesi öğrencisi Emre Ekici Türkiye birincisi olurken, sayısal alanda ise Türkiye 50.'ncisi oldu. Ekici, annesi Mine ve babası Yasin Ekici ile Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşını ziyaret etti. Basın toplantısı gerçekleştirerek başarısının sırrını anlatan Ekici, birinci olduğunu çevresinden öğrendiğini ifade etti. Ekici, "Eşit ağırlıkta Türkiye birincisi, sayısal alanda Türkiye 50'incisi oldum. Son 1 yıllık çalışmamım etkisi oldu. Geçmişten gele birikimimle sınavda başarılı oldum. Arkadaşlarımındı başarımda etkisi oldu. Aileme de çok teşekkür ediyorum. Türk gençliği olarak ülkemizi zor durumlardan çıkarıp, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için uğraşacağız. Benim haberim yoktu, çevremdekiler birinci olduğumuz söyledi, çok şaşırtıcı oldu, çünkü birincilik beklemiyordum. Sayısaldan tercih yapmayı düşünüyorum, henüz tercih konusunda kararsızım, meslek olarak ne istediğim konusunda net bir fikrim yok" diye konuştu.

"Eşimle okul birinciliği için yarışırken tanıştık"

Ekici'nin babası Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Yakup Ekici, oğlunun başarısından büyük gurur duyduğunu dile getirdi. Ekici, "20 yıllık meslek hayatımda ahlaklı öğrenciler yetiştirme gayreti içerisinde olurken, kendi çocuklarımı da aynı şekilde yetiştirme çabası içerisinde oldum. İnşallah vatanına ve milletine hayırlı bir evlat olarak yoluna devam eder. Eşim Mine Ekici ile aynı lisedeydik, 1999 yılında İmam Hatip Lisesi'nden birlikte mezun olduk. Okul birinciliği için yarışırken tanıştık. Birincilik eşime nasip oldu ben de ikinci oldum. Sonra da Allah nasip etti ve evlendik. Yani birincilik bizde kaldı. Oğlum birinci olarak annesinin birinciliğini taçlandırdı" dedi.

Anne 28 Şubat'ta türban dayatmasından dolayı kazandığı bölümü okuyamadı

Anne Mine Ekici ise, oğlunun başarısından büyük bir gurur duyduğunu dile getirerek şunları söyledi:

"Anne oğlumun derece almasını bekliyordum, ama olmazsa üzülür diye söyleyemiyordum. Çok mutluyum ve gururluyum. Oğlum vicdanı, ahlakı ve zekasıyla bize hiçbir zaman üzmedi. Oğlum beni gerçekten çok mutlu etti."

Öte yandan, anne Mine Ekici'ni 1999 yılında kat sayı engeline rağmen Konya Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü kazandığı, ancak 28 Şubat sürecindeki başörtüsü ve ikna odaları gibi dayatmalardan dolayı okula kabul edilmeyeceği korkusu ile gidemediği ortaya çıktı. Ancak okuma azminden vazgeçmeyen anne Ekici'nin daha sonra ilahiyat fakültesini bitirdiği belirtildi.

"Ailenin başarı ile dolu bir mazileri var"

Vali Yiğitbaşı ise basın toplantısında yaptığı açıklamada, Emre'nin başarısıyla onurlandıklarını ifade ederek, öğrencilik dönemlerinde Emre'nin annesi ve babasının İmam Hatip Lisesi'nde birinci ve ikinci olmak için yarıştıklarını hatırlattı. Ailenin başarılı ile dolu bir mazilerinin olduğunu vurgulayan Vali Yiğitbaşı, "Bizim bu gayretlerimiz şehir olarak eğitimde daha da ileri adımlar gayret ettik göreve geldiğimizden beri hem Milli Eğitim Müdürümüz hem bizler" dedi.