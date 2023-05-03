Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu milletvekili adayı Mahmut Özer, 'Esnaf Buluşması Programı'na katıldı. Mesleki eğitimde yapılan çalışmaları anlatan Özer, meslek liselerine rağbetin arttığını ve mesleki eğitim merkezlerinde çırak, kalfa ve usta yetiştirildiğini belirtti. Türkiye'de 1 milyon 400 bin çırak ve kalfa olduğunu kaydeden Özer, mesleki eğitim meşalesinin daha da güçleneceğini söyledi.

'28 ŞUBAT'IN MİMARLARI MESLEKİ EĞİTİMİMİZİ İÇİNDEN ÇIKILAMAZ HALE GETİRDİ'

Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu milletvekili adayı Mahmut Özer, 'Esnaf Buluşması Programı'na katıldı. Altınordu ilçesinde bir otelde düzenlenen programı Bakan Mahmut Özer'in yanı sıra Ordu Valisi Tuncay Sonel, AK Parti Ordu milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Metin Gündoğdu, Ergün Taşçı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile çok sayıda esnaf katıldı. Bakan Özer, programda yaptığı konuşmada esnafların ve sanatkarların Türkiye'nin çekirdeği olduğunu söyledi.

"Bugün o 28 Şubat'ın mimarları mesleki eğitimi güçlendirmek için timsah gözyaşları döküyorlar. Önce mesleki eğitimi öldürdüler, sonra da meslek lisesi memleket meselesi diye yola çıktılar. Bir problemin yaratıcıları hiçbir zaman çözüm parçası olamazlar. Bu memleketin derdiyle hemhal olan tek bir lider var; o da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Sadece eğitimde, ulaştırmada, sağlıkta, altyapıda değil siz değerli esnaf ve sanatkarlarımızın derdiyle de hemhal. Her türlü derdinizi çözmek, sizlere destek olmak için elinden gelen çabayı sarf ediyor."