2025 YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı: Adayların %20,5'i İlk Tercihine Yerleşti

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), 2025 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) yerleştirme sonuçlarına göre adayların yüzde 20,5'inin ilk tercihine yerleştiğini açıkladı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre; 2025- Yks yerleştirme sonuçları açıklandı. Sınava giren 2 milyon 560 bin 649 adaydan 2 milyon 310 bin 599'unun yerleştirme puanı hesaplandı. Bunlardan 1 milyon 412 bin 734'ü bu yıl için belirlenen yaklaşık 840 bin kontenjana yerleşmek için tercih yaptı. Örgün öğretim, açık öğretim ve uzaktan öğretim programlarının tümü dikkate alındığında, tercihte bulunan 1 milyon 412 bin 734 adaydan toplam 785 bin 186'sı bir yükseköğrenim kurumuna yerleşme hakkı kazandı. Yurt içindeki devlet ve vakıf üniversitelerindeki örgün ön lisans ve lisans programlarına yerleşme hakkı kazanan aday sayısı 665 bin 54 olurken, toplam boş kontenjan sayısı 53 bin 338 olarak gerçekleşti. Devlet üniversitelerinde örgün yükseköğretim programlarına tahsis edilen toplam 521 bin 24 kontenjanın 515 bin 521'i dolarken, yüzde 99 gibi yüksek bir doluluk oranı ortaya çıktı. Vakıf yükseköğretim kurumlarındaki genel kontenjanların doluluk oranı ise yüzde 75,8 olarak gerçekleşti.

ADAYLARIN YÜZDE 56'SI İLK BEŞ TERCİHİNE YERLEŞTİ

Devlet üniversitelerinde açık öğretim programları için belirlenen 100 bin 907 ve uzaktan öğretim programları için belirlenen 9 bin 59 kişilik kontenjanların tamamı dolarken vakıf üniversitelerinin uzaktan öğretim programlarına ayrılan 1224 kişilik kontenjanın doluluk oranı yüzde 95,3 oldu. Devlet üniversitelerinin yurt içi kampüslerinde yer alan ve başarı sırası barajı olan tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarının genel kontenjanları tamamen dolarken, mühendislik programlarının genel kontenjanlarının doluluk oranı yüzde 97'yi aştı. Öğretmenlik programlarının genel kontenjanlarının doluluk oranı ise yüzde 95 olarak gerçekleşti. Başarı sırası barajı bulunmayan matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, psikoloji, yönetim bilişim sistemleri, iktisat, işletme ve ekonomi programlarının devlet üniversitelerindeki genel kontenjanlarının tamamı doldu. Vakıf üniversitelerinin başarı sırası barajı olan programlarında doluluk oranı yüzde 72; başarı sırası barajı olmayan programlarında doluluk oranı ise yüzde 77 olarak gerçekleşti.

Yerleştirme sonuçlarına göre adayların yüzde 20,5'i ilk tercihine yerleşti. İkinci tercihine yerleşenlerin oranı yüzde 12,1, üçüncü tercihine yerleşenlerin oranı ise yüzde 9,3 oldu. Böylece adayların yüzde 42'si ilk üç tercihinden birini kazandı. Dördüncü tercihine yerleşenlerin oranı yüzde 7,5, beşinci tercihine yerleşenlerin oranı ise yüzde 6,5 olarak gerçekleşti. Buna göre adayların yüzde 56'sı ilk beş tercihine yerleşmiş oldu.

'POLİTİKALARIMIZ OLUMLU SONUÇLAR VERDİ'

YÖK Başkanı Erol Özvar, sonuçlara ilişkin yaptığı yazılı değerlendirmede, yükseköğretime erişim talebinin son derece güçlü bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Bu talebe etkin ve kapsayıcı bir şekilde cevap vermek adına son yıllarda izlediğimiz politikaların olumlu sonuçlar verdiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Yükseköğretime erişim talebini, kamu ve özel sektörün istihdam hedeflerini, mesleki eğitim ile dijital teknolojiler ve yapay zeka başta olmak üzere geleceğin mesleklerini ve stratejik alanlarını dikkate alarak yeni programlar açmaya ve mevcut bazı programları dönüştürmeye devam ettiklerini vurgulayan Özvar, "Tercih sonuçları, Türk yükseköğretim sisteminin geleceğine yönelik belirlediğimiz yenilikçi yaklaşımların ve stratejik hedeflerin ciddi bir karşılık bulduğunu göstermektedir. Bu hedefler arasında istihdama duyarlılık ve başta yapay zeka olmak üzere dijital teknolojiler ve bilişim alanlarında üniversitelerimizi ileri taşımak yer almaktadır" değerlendirmesinde bulundu.