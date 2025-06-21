2025-YKS TYT Sınavı Tamamlandı

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ÖSYM tarafından düzenlenen 2025-YKS kapsamındaki TYT sınavı Ankara'da Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Sınav sonrası öğrenciler aileleriyle buluştu. Deneme amaçlı katılan 31 yaşındaki bir kadın, sınavın zorluk derecesi hakkında görüşlerini paylaştı.

Tyt SONA ERDİ

Ösym tarafından 2025- Yks kapsamında düzenlenen ilk oturum TYT tamamlandı. Ankara'da Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde sınavdan çıkan öğrenciler, aileleri ile buluştu. Sınava, öğrencilerin yanı sıra kendini denemek için giren adaylar da oldu. Arkadaşlarıyla iddiaya girdiği için üniversite sınavına başvurduğunu söyleyen 31 yaşındaki kadın, "Ben deneme amaçlı girdim. Mezun olalı 13 sene oldu. Çok zordu. Unutulmuş her şey. 3 arkadaş iddiaya girdik. Hepimiz sınava girdik. Tercih yapmayacağız. Kazanana yemek ısmarlanacak" dedi.

Haber-Kamera: Aybala MELEK-Muhammet BAYRAM/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
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