2025 LGS Sınav Sonuçları ve Öğretmenlerin Analizleri

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) uyguladığı, 8'inci sınıf öğrencilerinin girdiği Liselere Geçiş Sınavı ( Lgs ) soru kitapçıkları ve yanıtları yayınlandı. Özel Ege Lisesi (ÖEL) öğretmen kadrosu soruları analiz edip, sınavın zorluk derecesini geçmiş yıllara göre kıyaslayarak yorumladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca, geçen 15 Haziran pazar günü gerçekleştirilen Lgs'ye bu yıl 8'inci sınıftaki 1 milyon 10 bin 916 öğrenci başvurdu. Sınavın birinci oturumunda öğrencilere sözel alanda Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru soruldu. Sınavın ikinci oturumunda ise öğrencilere Matematik ve Fen Bilimlerinden toplam 40 soru yöneltildi. LGS soru kitapçıkları ve yanıtları Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yayınlandı. 2025 LGS kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınav sonrasında eğitimcilerin sınava dair genel yorumları merak edilirken, ÖEL öğretmen kadrosu soruları analiz edip, sınavın zorluk derecesini geçmiş yıllara göre kıyaslayarak yorumladı.

TÜRKÇEDE ŞIKLAR ÇELDİRİCİ NİTELİKTE

ÖEL öğretmen kadrosu, bu yıl gerçekleştirilen sınavda Türkçe sorularının şıklar arası çeldirici nitelikte olduğu, test çözme ve okuma alışkanlığı isteyen nitelikte olduğu ifade edildi. Yine eğitimciler Türkçe alanında MEB örnek sorularını ve kaynaklarını düzenli takip eden öğrencilerin avantajlı olacağını ve önceki yıllardan farklı olarak sözcükte anlam sorularının bu yıl az sayıda yer aldığı belirtildi.

GÜNLÜK YAŞAMDAN ÖRNEKLER YER ALDI

Matematik ve Fen Bilimleri alanlarındaki soruların kazanımlara uygun, günlük yaşamdan örnekler barındırdığını belirten ÖEL öğretmenleri, matematik sorularının bilgi ve yoruma dayalı, mantık yürütme, grafik yorumlama, çıkarım yapma becerilerini ölçme üzerine kurulu olduğunu vurguladı. Fen Bilimleri sorularında ise temel bilgi düzeyindeki sorular kolay olmakla birlikte geçen yıllarda olduğu gibi analiz yapma becerilerini ölçen sorular olduğu belirtildi. Fende ısı, sıcaklık ve elektrik ünitesinden yoğun ve zorlayıcı sorulara yer verildiğinin altı çizildi.

DİN KONULARI BİLGİ AĞIRLIKLIYDI

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersindeki soruların bilgi, anlama, yorumlama, bilgiyi kullanma ve çıkarımda bulunma üzerine kurulu olduğu tespitinde bulunan Özel Ege eğitimcileri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının ise daha çok bilgi ağırlıklı olduğunu belirtti. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi'nde yer alan 4 sorunun da doğrudan bilgi temelli olduğunu söyleyen eğitimciler, her üniteden müfredata uygun soruların sorulduğunu ve özellikle 'üsveihasene' kavramı sorusunun, öğrencileri zorlayabilecek nitelikte bilgi sorusu olduğunu belirtti.

OKUDUĞUNU ANLAMAYA YÖNELİK SORULAR YER ALDI

Değerlendirmelerini İngilizce sorularıyla noktalayan Özel Ege Lisesi öğretmenleri, soruların diyalog, okuduğunu anlama, çıkarım yapma gibi becerileri ölçtüğünü verilen tabloyu/grafiği anlama, görsel yorumlama şeklinde olduğunu ve içeriklerin müfredata ve kazanımlara uygun olduğunu belirtti.

SONUÇLAR 11 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Öte yandan LGS merkezi sınav sonuçları 11 Temmuz'da açıklanacak. Aynı gün yerleştirme sürecine ilişkin Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlanacak. Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.