2025-2026 Eğitim Yılı İçin 184 Milyon Ders Kitabı Dağıtıldı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılı için hazırlanan 184 milyon 455 bin 297 ders kitabı okullara dağıtıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2003-2004 eğitim öğretim yılında başlayan ders kitaplarının ücretsiz dağıtımı uygulaması kapsamında bugüne kadar 4 milyar 322 milyon 651 bin 685 ders kitabının dağıtımını gerçekleştirdi. 8 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesi de bakanlık tarafından hazırlanan kitaplar okullara gönderildi. Çankaya ilçesindeki Erdoğan Şahinoğlu Ortaokulu'nda ders kitapları sıralara yerleştirildi.

'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' kapsamında hazırlanan 1, 2, 5, 6, 9 ve 10'uncu sınıf kitaplarıyla birlikte bu yıl okul öncesi için 21, ilköğretim için 157, ortaöğretim için 277, özel eğitim için 196 ve mesleki eğitim için 986 olmak üzere toplam 1637 farklı dersten oluşan 184 milyon 455 bin 297 ders kitabı ve yardımcı kaynağın baskısı yapılarak öğrencilerin öğrenimi için hazır hale getirildi.