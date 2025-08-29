2025-2026 Eğitim Dönemi İçin Uyum Eğitimleri Başlıyor

2025-2026 Eğitim Dönemi İçin Uyum Eğitimleri Başlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı, okul öncesi ve ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimi programları düzenleyecek. Velilerin ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilecek etkinlikler ile öğrencilerin okula uyum süreçleri desteklenecek.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda, okul öncesi ve ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrencilere yönelik ilk zil, 1 Eylül'de 'uyum' eğitimleri için çalacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi ve 1'inci sınıfa başlayacaklara yönelik uyum eğitimlerinde velilerin, öğrencilerin ve öğretmenlerin tanışma etkinlikleriyle desteklenmesi için bir dizi çalışma yürütüldü. Rehberlik çalışmaları kapsamında bu yıl okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin okula uyum süreçlerini desteklemek amacıyla hazırlanan programlar, 1-5 Eylül'de yapılacak. Ortaokula başlayacak öğrencilerin okul ortamına uyumlarının sağlanması ve bilgilendirme çalışmaları ise 8-12 Eylül'de düzenlenecek. Bu doğrultuda okul öncesi öğrencilerine yönelik 'Okul Öncesi Okula Uyum Materyalleri Platformu', ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrencilere yönelik 'Uyum Haftası Etkinlikleri' ve ortaokul 5'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için ise 'Uyum Süreci Rehberlik Uygulamaları Etkinlikleri' hazırlandı. İlkokula başlayacak öğrenciler için 3 dijital içerik ve 12 etkinlik oluşturulurken, 5'inci sınıf öğrencileri için ise 2 dijital içerikle 12 etkinlik hazırlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
İsrail ordusundan Gazze'yi işgal adımı! Saldırılarda ilk aşama başladı

İsrail'den dünyayı ayağa kaldıracak adım! Topyekün işgale başladılar
İsrail topyekün işgali başlattı! Havadan vurulan Gazze'den ilk görüntüler

Kanlı işgalden ilk görüntü! Kentin her yanından dumanlar yükseliyor
CHP İstanbul seçimi için iddianame hazırlandı! Özgür Çelik dahil 10 isme hapis talebi

CHP İstanbul seçimi için iddianame hazırlandı! 10 isme hapis talebi
Gözde Kahveci'den Mourinho'nun gidişi sonrası bomba paylaşım

İrfan'ın eşinden Mourinho'nun gidişi sonrası bomba paylaşım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metroda taciz skandalı: Kadın kamerayı açınca yüzünü kapatıp kaçtı

Metroda skandal: Kadın kamerayı açınca yüzünü kapatıp kaçtı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.