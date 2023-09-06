Düzce'de en kısa mesafe 1050 lira olarak belirlenen 2023-2024 eğitim sezonu servis ücret tarifesi, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi tarafından onaylandı. Tarife, kilometre başı ücretlendirmeleri içermektedir.

2024 eğitim sezonu servis ücret tarifesi onaylandı. Düzce'de en kısa mesafe 1050 lira oldu.

2023-2024 eğitim öğretim yılı 11 Eylül 2023 Pazartesi günü açılacak. Okul öncesi velilerde servis ücretlerinin ne kadar olacağını merak ediyor. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası son meclis toplantısında 11. Meslek Komitesi'nin ilgili kurum ve odalar ile birlikte hazırlamış olduğu 2023-2024 eğitim sezonu servis ücret tarifesi meclisin onayına sunuldu. Kilometre başı ücretlendirmelerin olduğu tarife Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi tarafından onaylandı.

Kilometreye göre servis ücretleri aylık olarak şu şekilde listelendi.

0-1 km 1050 TL, 1-3 km 1125 TL, 3-5 km 1210 TL, 5-7 km 1260 TL, 7-9 km 1335 TL, 9-11 km 1545 TL, 11-13 km 1785 TL, 13-15 km 1870 TL, 15-17 km 2020 TL, 17-19 km 2130 TL, 19-21 km 2270 TL, 21-23 km 2365 TL, 23-25 km 2460 TL, 25 kilometreyi aşan her kilometre için 25,2 TL olarak belirlendi. - DÜZCE