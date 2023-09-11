2024 Eğitim-Öğretim Yılında Servis Denetimi Yapıldı

2024 eğitim-öğretim yılının ilk gününde servislere yönelik denetim yapıldı. Durdurulan öğrenci servislerinin de içine giren ekipler, öğrenicilerin emniyet kemeri takıp takmadığını kontrol etti. Evrakları eksik olan şoförlere ceza yazıldı.

İstanbul'da 2023- 2024 eğitim-öğretim yılının ilk gününde İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarında okul servislerine yönelik denetimler yaptı. Atatürk Bulvarı'nda yapılan denetimlerde öğrenci servisleri ile trafikteki diğer servis araçları tek tek durduruldu. Sürücülerin evrakları kontrol edilirken, öğrenci servislerine giren ekipler öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadığını kontrol etti. Kurallara uymayan ve evrakları eksik olanlara ceza yazıldı.