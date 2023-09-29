2024 Eğitim-Öğretim Yılı Hazırlıkları Tamamlandı

2024 Eğitim-Öğretim yılı 2 Ekim 2023 tarihinde başlayacak. Eğitim-Öğretim öncesinde son hazırlıkların görüşüldüğü toplantı gerçekleştirildi.

Rektörlük Çalıştay Salonu'nda Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir başkanlığında yapılan toplantıya; Düzce Üniversitesi Genel Sekreteri Nihat Yıldız, Genel Sekreter Yardımcısı Öğretim Görevlisi Hüseyin Aydın, Daire Başkanları ile Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Sekreterleri katıldı.

Düzce Üniversitesi öğrencilerinin nitelikli ve kaliteli eğitim hizmeti alabilmesi için tüm imkanlarını seferber eden yönetim, yapılan toplantı ile yeni akademik yılın son hazırlıklarını da tamamladı. Sınıflar, laboratuvarlar, eğitim materyalleri, altyapı ve fiziksel mekanlar başta olmak üzere birçok konunun detaylı olarak ele alındığı toplantıda, eğitim-öğretim faaliyetlerinin verimli olması amacıyla görüş ve öneriler de paylaşıldı. Düzce Üniversitesi'nin yeni akademik döneme hazır olduğu ifade edilerek 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı'nın ülkemiz adına başarılı ve hayırlı geçmesi temennisinde bulunuldu. - DÜZCE