2024 Eğitim Öğretim Yılı Başlıyor

2024 eğitim öğretim yılı 11 Eylül Pazartesi günü başlıyor. İlkokul 1. sınıfa kayıt yaptıran öğrenciler için uyum eğitimi ise, 4-8 Eylül tarihleri arasında başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bastırılan ders kitaplarının dağıtımı ise, sürüyor. Avcılar'da 79 devlet okulunda eğitim görecek 39 bin 272 öğrenci için, 712 bin 320 ders kitabı ilçeye gönderildi. Ücretsiz ders kitaplarının dağıtımının kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

2024 eğitim öğretim yılı 11 Eylül Pazartesi günü başlıyor. İlkokul 1. sınıfa kayıt yaptıran öğrenciler için uyum eğitimi ise, 4-8 Eylül tarihleri arasında başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bastırılan ders kitaplarının dağıtımı ise, sürüyor. Avcılar'da 79 devlet okulunda eğitim görecek 39 bin 272 öğrenci için, 712 bin 320 ders kitabı ilçeye gönderildi. Ücretsiz ders kitaplarının dağıtımının kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

ÜCRETSİZ KİTAPLARIN DAĞITIMI SÜRÜYOR

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bastırılan, 2023 - 2024 eğitim öğretim yılında okutulacak ders kitapları il ve ilçelere gönderiliyor. Türkiye genelindeki anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan milyonlarca öğrencinin yararlanacağı ders kitapları il ve ilçelerde belirlenen noktalarda muhafaza ediliyor. İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde oluşturulan birimlerde ücretsiz ders kitaplarının teslim alınması ve dağıtımıyla ilgili görev dağılımı da yapıldı. Bakanlık "Kitap dağıtımı sonuçlanıncaya kadar birimde çalışan personelin görevi değiştirilmeyecek ve süreci aksatacak başka görev verilmeyecek" talimatı verdi. Okullara gönderilen yazıda, okulların eğitim öğretime başladığı gün kitapların, öğrenci ve öğretmenlerin hizmetine sunulabilmesi için yürütülecek iş ve işlemlerin Cumartesi ve Pazar günleri de dahil olmak üzere mesai saatlerine bağlı kalınmaksızın 07.00- 21.00 saatleri arasında yapılması istendi.

39 BİN 272 ÖĞRENCİ İÇİN 713 BİN 320 KİTAP

Bakanlık tarafından gönderilen ücretsiz ders kitapları, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin depolarında muhafaza ediliyor. Buradan da ilçelerdeki okullara gönderiliyor. Dağıtımların büyük kısmı tamamlandı. Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı 19 anaokulu, 20 ilkokul, 21 ortaokul, 17 lise ve 2 özel eğitim okulundaki şu ana kadar kayıtlı toplam 39 bin 272 öğrenci için 713 bin 320 kitap, Yeşilkent'teki Leyla Bayram İlkokulu'ndaki spor salonunda muhafaza ediliyor. Okul yöneticileri tarafından teslim alınan kitaplar sınıflara göre ayrılarak, öğrenci sıralarına yerleştiriliyor. Kitaplar buradan diğer okullara da gönderiliyor. Avcılar'daki ücretsiz ders kitabı dağıtımının kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.