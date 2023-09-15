2024 Eğitim Öğretim Yılı Başladı, Trafik Denetimleri Arttırıldı

2024 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle trafik denetimleri de arttırıldı.

Normal görevinin yanında toplumun her alanında, sosyal ve kültürel faaliyetlerde önemli görevler üslenen Hakkari polisi, kentteki tedbirleri elden bırakmıyor. 2023-2024 eğitim öğretimin yılının başlaması nedeniyle çocukların güven ve emniyet içerisinde okula gidip, tekrar evlerine güven ve emniyet içinde dönmeleri amacıyla Hakkari İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik birimleri il ve ilçelerde okul servis araçlarına ve sürücülerine yönelik denetimlerini arttırdı.

Pazartesi gününden itibaren yapılan uygulamalarda, trafik birimlerince toplamda 288 okul servis aracı ve sürücüsü denetlenirken, 1 araca cezai işlem uygulandığı belirtildi. - HAKKARİ