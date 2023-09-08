2024 Eğitim Öğretim Dönemine Hazırlandı

Tatvan ilçesinde 23 bin 712 öğrenci ders başı yapmak için gün sayıyor. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Akhan yaptığı açıklamada, 115 okul, bin 637 öğretmen, 23 bin 712 öğrenciyle birlikte 2023-2024 eğitim öğretim dönemine hazır olduklarını söyledi. 11 Eylül 2023 Pazartesi günü ders başı yapacak öğrenciler için tüm okullarda tadilat, temizlik ve bahçe düzenlemesi yapıldı. Akhan, şimdiden tüm öğrencilere, öğretmenlere ve idarecilere yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar diledi.