Üye Girişi
Haberler

2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Törenle Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde düzenlenen törende, yeni eğitim öğretim yılı için çelenk koyuldu ve hatıra fotoğrafı çektirildi.

2024-2025 Eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.

Yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle düzenlenen törene İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Beyoğlu bölgesinde okuyan öğrenci ve öğretmenler katıldı. Halk oyunları gösterisiyle başlayan törende daha sonra İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koydu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi. Tören sonrası Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim

Eğitim Öğretim Yılı Cumhuriyet Anıtı Eğitim Güncel Tören

Narin'in ön otopsisinden yeni detaylar: Çuvaldan kaval kemiği çıktı, ölüm sebebi ve zamanı belirsiz

Ön otopsiden tüyler ürperten yeni detaylar! Kaval kemiği çuvalın içinden çıkmış

 Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı?

Günler sonra ortaya çıktı! Hakimden Narin'in amcasına olay soru

 Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu! İşte CHP lideri Özel'in önündeki son anket

Erken seçim ısrarının nedeni belli oldu! İşte Özel'in önündeki son anket
Askerin Erdoğan'a selam vermediği iddia edilmişti! Cumhurbaşkanlığı işin aslını açıkladı

Asker Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam vermedi mi? İşin aslı ortaya çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Müge Anlı, Narin hakkında ne dedi? Narin Güran'ı kim öldürdü, olayı nedir? İzmir su kesintisi sorgulama! 9 Eylül İzmir su kesintisi olan yerler neresi? İZSU su kesintisi nereden öğrenilir? İETT kış tarifesi ne zaman başlayacak 2024? Otobüs, metro, vapur ve Marmaray seferleri saat kaçta başlayacak? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 11 Eylül Çarşamba bugün Bim'e hangi aktüel ürünler gelecek? ARDA GÜLER NEDEN YOK? Arda Güler Türkiye- İzlanda maçında neden yok? Arda Güler Türkiye- İzlanda maçında neden oynamıyor? İzmir'in kurtuluşunun 102. kutlama etkinlikleri! 9 Eylül'de İzmir'de kimin konseri var? Barış Alper neden yok? Türkiye- İzlanda maçında Barış Alper neden oynamıyor? Türkiye- İzlanda maçı hangi kanalda, saat kaçta? Türkiye- İzlanda maçı şifresiz mi? Kara Harp Okulu Bölük Komutanı neden istifa etti? İzmir'in kurtuluşu ne zaman oldu? 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu kaçıncı yılı? İzmir'in kurtuluş hikayesi nedir? Tarihte bugün ne oldu? 9 Eylül tarihinde dünyada neler oldu?
title