2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı İstatistikleri Açıklandı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılında 9 milyon 212 bin 833'ü erkek, 8 milyon 743 bin 690'ı kız olmak üzere toplam 17 milyon 956 bin 523 öğrencinin eğitim aldığını ve söz konusu dönemde görev yapan öğretmen sayısının 1 milyon 187 bin 409 olduğunu duyurdu.

MEB, '2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Örgün Eğitim İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılında ülke genelinde örgün eğitim kapsamında okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde 9 milyon 212 bin 833'ü erkek, 8 milyon 743 bin 690'ı kız olmak üzere toplam 17 milyon 956 bin 523 öğrenci eğitim aldı. Öğrencilerin 15 milyon 366 bin 143'ü resmi, 1 milyon 539 bin 579'u özel ve 1 milyon 50 bin 801'i ise açık öğretim kurumlarında eğitim gördü.

ÖZEL OKULLARDAKİ ÖĞRENCİ ORANI YÜZDE 9,1

Örgün eğitimdeki öğrencilerin 1 milyon 741 bin 314'ü okul öncesi eğitimde, 5 milyon 704 bin 483'ü ilkokulda, 5 milyon 181 bin 914'ü ortaokulda, 5 milyon 328 bin 812'si ortaöğretimde yer aldı. Ortaöğretimdeki öğrencilerin 3 milyon 160 bin 449'u genel ortaöğretimde, 1 milyon 681 bin 100'ü mesleki ve teknik ortaöğretimde, 487 bin 263'ü de Anadolu imam hatip liselerinde eğitim aldı. Özel öğretim kurumlarındaki öğrencilerin toplam örgün eğitim içindeki oranı yüzde 9,1 oldu. Bu oran; okul öncesi eğitim için yüzde 18,8, ilkokul için yüzde 6,1, ortaokul için yüzde 7 ve ortaöğretim için de yüzde 11,6 olarak gerçekleşti.

ÖĞRETMEN SAYISI 18 BİN 513 ARTTI

Örgün eğitim kapsamındaki okullarda görev yapan öğretmen sayısı, 2024-2025 eğitim öğretim yılında 1 milyon 187 bin 409 oldu. Bu öğretmenlerin 1 milyon 9 bin 671'i resmi okullarda, 177 bin 738'i özel okullarda görev yaptı. Öğretmenlerin 455 bin 353'ü erkek, 732 bin 56'sı kadınlardan oluştu. Örgün eğitimde öğretmen sayısı bir önceki yıla göre 18 bin 513 artarken bu artışın 16 bin 274'ü resmi okullarda oldu.

74 BİN 40 OKUL HİZMET VERDİ

Örgün eğitimde, 2024-2025 eğitim öğretim yılında 59 bin 336'sı resmi okul, 14 bin 700'ü özel okul ve 4'ü açık öğretim okulu olmak üzere toplam 74 bin 40 okul hizmet verdi. Bu okulların 17 bin 640'ı okul öncesi eğitim, 25 bin 99'u ilkokul, 18 bin 878'i ortaokul ve 12 bin 423'ü de ortaöğretim kademesinde yer aldı. Resmi okullarda 618 bin 860, özel okullarda 134 bin 711 olmak üzere örgün eğitimde toplam 753 bin 571 derslik kullanıldı. Bir önceki yıla göre örgün eğitimdeki derslik sayısındaki artış, 10 bin 177'si resmi okullarda olmak üzere 10 bin 742 oldu.

ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYILARI AZALDI

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilkokullarda 18 olurken ortaokullarda bir önceki yıla kıyasla 14'ten 13'e; ortaöğretimde ise 12'den 11'e düştü. Derslik başına düşen öğrenci sayısı ilkokulda 23, ortaöğretimde ise 20 oldu.

İLKOKULDA NET OKULLAŞMA ORANI YÜZDE 95,43

Eğitim kademelerine göre bakıldığında, okul öncesinde 5 yaş net okullaşma oranı 2024-2025 eğitim öğretim yılında yüzde 82,53 olup 5 yaş brüt okullaşma oranı ise yüzde 94,41 düzeyinde gerçekleşti. İlkokulda net okullaşma oranı yüzde 95,43 ve brüt okullaşma oranı yüzde 102,4; ortaokulda ise net okullaşma oranı yüzde 89,09 ve brüt okullaşma oranı yüzde 94,48 oldu. Bu verilere ve yakın zamanda yayımlanan 'Bir Bakışta Eğitim 2025' raporuna göre Türkiye 6-14 yaş grubunda çağ nüfusunun tamamına yakınını içeren okullaşma oranı ile OECD ortalaması ile benzerlik gösteriyor. Ortaöğretimde net okullaşma oranı yüzde 82,85, brüt okullaşma oranı yüzde 101,07; yükseköğretime kayıtlı öğrencileri de dikkate alarak hesaplanan ortaöğretimde düzeltilmiş net okullaşma oranı yüzde ise 87,88 oldu.

344 BİN 770 ÖĞRENCİ BURS İMKANLARINDAN YARARLANDI

Öte yandan, söz konusu dönemde 344 bin 770 öğrencinin burs imkanlarından yararlandı. 281 bin 517 öğrenci taşımalı eğitim kapsamında okullarına erişim sağlarken, yaklaşık yarım milyon öğrenciye 2 bin 948 pansiyonda barınma hizmeti sunuldu.