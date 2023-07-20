2023 YKS Tercih Maratonu Başladı

27 Temmuz ile 8 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak olan tercih maratonu üniversite aday öğrencileri için sonuçların açıklanması ile birlikte başladı. Öğrenci Dekanı Serhat Butur yaptığı konuşmada, '3 milyon 527 bin adaya, 1 milyon 111 kontenjan olduğu düşünüldüğünde her 3 öğrenciden 1' üniversiteli olacak' dedi.

27 Temmuz ile 8 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak olan tercih maratonu üniversite aday öğrencileri için sonuçların açıklanması ile birlikte başladı. Öğrenci Dekanı Serhat Butur yaptığı konuşmada, "3 milyon 527 bin adaya, 1 milyon 111 kontenjan olduğu düşünüldüğünde her 3 öğrenciden 1' üniversiteli olacak" dedi.

YKS sonuçları açıklandı. 2022 yılında adayların yaşadığı riskin bu yıl çok fazla olmayacağını belirten Öğrenci Dekanı Serhat Butur, "2022 yılında adaylar birçok bölüm kontenjanlardaki burs değişiklikleri veya bölümlerin yeni açılmasından dolayı, başarı sıralamaları oluşmadığından daha çok tahmine dayanan tercihler yapmışlardı. Bu yıl yeni açılacak bölümler hariç bu riski çok fazla olmayacak. Tercihlerin daha rasyonel yapıldığı bir tercih dönemi yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

Butur konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2022 YKS'de yaşadığımız sınav zorluk derecesi ile neredeyse aynı zorluk derecesine sahip olan 2023 YKS'de alt sıralamalarda yaşanan puan sıralama karşılaştırmasında TYT, sayısal ve yabancı dilin biraz gerilediği görülürken, üst sıralarda yabancı dil hariç diğer puan türlerinde iyileşme olduğu görülüyor. Kılavuzun açıklanması ile birlikte yayınlanacak olan başarı sıralamalarına göre tercih yapmak öğrencileri doğru tercihe yönlendirecektir."

"MEZUNLARININ İŞE GİRME ORANLARI TERCİHLERDE BELİRLEYİCİ OLACAK"

Birçok üniversitenin uluslararası standartlara ulaşma konusunda 2022 yılında güzel adımlar attığını söyleyen Beykent Üniversitesi Öğrenci Dekanı Serhat Butur, "Akreditasyonlar, uluslararası anlaşmalar ve yurt dışı denklikler önem kazandı. Tercihlerde akredite edilmiş yani bağımsız bir kurum tarafından eğitim standardı onaylanmış bölümlerin tercihi, Erasmus değişim programı anlaşmaları ve eğitim kadrosuna bakarak ilk elemelerini gerçekleştirebilirler. Üniversite mezunlarının işe girme oranları tercihlerde belirleyici olacak" şeklinde konuştu.

"SOSYALLEŞEN ÜNİVERSİTELER SİZE YÖN GÖSTERİR"

Butur konuşmasını şu şekilde sonlandırdı:

"Uzmanlar üniversite mezunlarının ilk 6 aylık süreç içerisinde işe girme oranını incelerken, diğer yandan 1 ve 2 yıllık periyodlar içerisinde çalıştığı kurumlardaki pozisyonlarını da incelemeye devam ediyorlar. Üniversitelerin dış paydaş olarak özel sektör ile yan yana yürümesi, eğitimin gerçek dünyadan uzak kalmamasını sağlıyor. Bu da öğrencilerin mezuniyet aşamasında ya da mezuniyetinden sonraki ilk 6 ayda ne kadar hızlı sektöre yerleşebildiğini bize gösteriyor. Sosyalleşen üniversiteler size yön gösterir! Çünkü sektör sizden bunu bekliyor. Öğrenci kulüpleri ve öğrenci projeleri ile ekip çalışması, yaratıcılık ve kriz çözümleri gibi birçok deneyimi yaşayan öğrenciler, yönetim, organizasyon alanlarında yaşadıkları deneyimlerle doldurdukları özgeçmişler içerisinde sektörün en çok incelenen kriterleri arasına girdiler. Tercihler içerisinde önemli bir yere gelen öğrenci kulüplerinin çeşitliliği ve başarıları sıralamalarınızda belirleyici bir kriter olmalı."