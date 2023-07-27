2023 YKS Tercih Kılavuzu ve Kontenjanları Açıklandı

ÖSYM, 2023 YKS Tercih Kılavuzu ve kontenjanlarını erişime açtı. Tercih işlemleri 8 Ağustos'a kadar devam edecek.

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Tercih Kılavuzu ve kontenjanlarını erişime açtı. YSK tercih işlemleri 8 Ağustos'a kadar devam edecek.

ÖSYM tarafından 20 Temmuz'da 2023 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından bugün ÖSYM'nin resmi internet sitesinde 2 yıllık ve 4 yıllık programların taban puanlarının yer aldığı 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu üniversite adaylarına erişime açıldı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz'da başladığı belirtilerek, "Adaylar tercihlerini, 27 Temmuz-08 Ağustos 2023 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 08 Ağustos 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir" ifadeleri kullanıldı.