2023-YKS Ek Yerleştirme Tercihleri Başladı

ÖLÇME, Şeçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023- Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) sonuçlarına göre ek yerleştirme sürecinin başladığını, tercihlerin 12-17 Eylül'de yapılacağını duyurdu.

ÖSYM'nin web sitesinde yer alan duyuruda, "2023- YKS sonuçlarına göre 2023-2024 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır. Adaylar, 2023- Yks Ek Yerleştirme için tercihlerini, 12-17 Eylül 2023 tarihleri arasında TC kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 12 Eylül 2023 tarihinde saat 14.00'te başlayacak, 17 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir" denildi.

2023- Yks Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'na da yer verilerek, ek yerleştirme işlemlerinin, 2023- YKS Kılavuzu, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2023-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacağı bildirildi.