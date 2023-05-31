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2023-YKS'de depremzedelerin ulaşım ve barınma ihtiyaçları AFAD tarafından karşılanacak

2023-YKS'de depremzedelerin ulaşım ve barınma ihtiyaçları AFAD tarafından karşılanacak

Eğitim Haberleri

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2023-YKS) ikamet ettiği sınav merkezi dışında girecek depremzede adayların ulaşım ve barınma ihtiyaçları AFAD koordinasyonunda karşılanacak.

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2023-YKS) ikamet ettiği sınav merkezi dışında girecek depremzede adayların ulaşım ve barınma ihtiyaçları AFAD koordinasyonunda karşılanacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eğitim

AFAD Eğitim Haberler

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