2023-YKS'de depremzedelerin ulaşım ve barınma ihtiyaçları AFAD tarafından karşılanacak
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2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2023-YKS) ikamet ettiği sınav merkezi dışında girecek depremzede adayların ulaşım ve barınma ihtiyaçları AFAD koordinasyonunda karşılanacak.
2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2023-YKS) ikamet ettiği sınav merkezi dışında girecek depremzede adayların ulaşım ve barınma ihtiyaçları AFAD koordinasyonunda karşılanacak. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eğitim