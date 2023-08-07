2023 Yılı LGS 2. Nakil Sonuçları Açıklandı
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Milli Eğitim Bakanlığı, 2023 Yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 2'nci nakil sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Nakil ve yerleştirme süreci devam ediyor.
MİLLİ Eğitim Bakanlığı, 2023 Yılı Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamında yerleştirmeye esas 2'nci nakil sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Lgs nakil ve yerleştirme takvimine göre 31 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında tamamlanan başvuruların alınmasıyla, yerleştirmeye esas lise 2'nci nakil sonuçları erişime açıldı. LGS'nin iki nakil sürecinde de hiçbir liseye yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvurularının alınması 8-16 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. 2023-LGS yerleştirme süreci 18 Ağustos'ta tamamlanacak. Okul ve kurumlar, yatılılık başvurularını ise 22-25 Ağustos tarihleri arasında kabul edecek. 31 Ağustos'ta yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.