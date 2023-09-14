2023 TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınavları için giriş belgeleri açıklandı

ÖSYM, 2023 TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınavları için giriş belgelerini erişime açtı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini Sınava Giriş Belgesi üzerinden öğrenebilecekler.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2023 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ile 2023- Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2023- Sts Tıp Doktorluğu) 2. dönemi için giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 24 Eylül 2023 tarihinde uygulanacak 2023-TUS 2. Dönem ile 2023-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınavları için başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ne, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bugün saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

2023-TUS ile 2023-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem 1. Aşama sınavı için adaylar saat 10.00'dan sonra, 2023-TUS 2. Dönem Klinik Tıp Bilimleri Testi ile 2023-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem 2. Aşama Sınavı'na girecek adaylar da saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.